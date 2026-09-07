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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 7 Settembre 2026

Dal 14 settembre nuovi orari per il sollevamento del Ponte 2 Giugno

Il nuovo calendario sarà in vigore fino all’8 giugno 2027, con operazioni della durata di circa 15 minuti e temporanea interruzione del transito.

 

 

A partire da lunedì 14 settembre 2026 e fino all’8 giugno 2027 compreso entrerà in vigore il nuovo calendario per il sollevamento del Ponte 2 Giugno e l’apertura del ponte pedonale (passerella).

Le operazioni, della durata di circa 15 minuti, saranno effettuate nei seguenti giorni e orari:

  • lunedì, mercoledì e venerdì: ore 14.30;
  • sabato, domenica e giorni festivi: ore 8.30 e 15.00.

Durante le operazioni di sollevamento del ponte e di apertura della passerella, il transito sarà temporaneamente interrotto per il tempo necessario allo svolgimento delle manovre.

 

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Tags
alzata ponte orari sollevamento ponte Passerella pedonale Fiumicino Ponte 2 Giugno Sollevamento passerella
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