Dal 14 settembre nuovi orari per il sollevamento del Ponte 2 Giugno

Il nuovo calendario sarà in vigore fino all’8 giugno 2027, con operazioni della durata di circa 15 minuti e temporanea interruzione del transito.
A partire da lunedì 14 settembre 2026 e fino all’8 giugno 2027 compreso entrerà in vigore il nuovo calendario per il sollevamento del Ponte 2 Giugno e l’apertura del ponte pedonale (passerella).
Le operazioni, della durata di circa 15 minuti, saranno effettuate nei seguenti giorni e orari:
- lunedì, mercoledì e venerdì: ore 14.30;
- sabato, domenica e giorni festivi: ore 8.30 e 15.00.
Durante le operazioni di sollevamento del ponte e di apertura della passerella, il transito sarà temporaneamente interrotto per il tempo necessario allo svolgimento delle manovre.