Ecco come si svolgerà il 7° Palio dei Fontanili a Testa di Lepre

Domenica 13 settembre la Gara dei Rotoloni, quattro contrade in sfida per il drappo

di Dario Nottola

Quattro contrade. Quattro quintali. Un solo drappo. Domenica 13 settembre, Testa di Lepre tornerà a vivere uno dei momenti più attesi del “Palio dei Fontanili 2026”. Borgo, Prataroni, Malvicina e Colonnacce si sfideranno nella tradizionale Gara dei Rotoloni. Al centro del campo di gara, dalla caratteristica forma ottagonale, ci saranno rotoloni di fieno da 4 quintali.Al via, gli spingitori di ogni contrada dovranno portarli lungo il percorso, spingendoli, rincorrendoli e cercando di guadagnare metro dopo metro.

Le bandiere, gli sbandieratori, i colori delle contrade e, soprattutto, la gente, stretta ai bordi del campo a urlare, incitare e spingere con la voce i propri spingitori fino al traguardo. “Perché sì, è una gara. È fatica. È competizione. È anche tanta goliardia – spiegano gli organizzatori –. Ma per un giorno quei colori significano qualcosa in più. Le quattro contrade partiranno. La prima a raggiungere il traguardo conquisterà il Drappo del Palio dei Fontanili 2026”.

L’appuntamento, che di fatto chiude gli appuntamenti estivi tradizionali nel territorio di Fiumicino, ha fatto scattare il conto alla rovescia: tra storia, folklore, gastronomia e divertimento, il Borgo di Testa di Lepre si prepara, infatti, ad accogliere la settima edizione del celebre Palio dei Fontanili, in programma da giovedì 10 a domenica 13 settembre. L’evento, organizzato dalla Pro Loco e che vede il patrocinio del Comune, rappresenta ormai un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per tutti i visitatori desiderosi di vivere quattro giornate all’insegna della spensieratezza, dello spettacolo e della valorizzazione del territorio. Per il presidente della Pro Loco, Luigi Conti, “sarà una festa dove si potrà trovare divertimento, tanto buon cibo e riscoperta di tradizioni”.

Il programma serale offre una selezione musicale ricca e variegata: si parte giovedì 10 con l’energia di Frankie & Canthina Band, per proseguire poi con i ritmi travolgenti di Kimbo e l’esibizione dei Ladri di Carrozzelle. A chiudere la manifestazione, domenica 13 sera, sarà l’esilarante spettacolo comico di Dado.

Grande spazio è dedicato anche alla storia e alla tradizione locale. Nella giornata di sabato 12 andrà in scena la suggestiva rievocazione storica della battaglia dell’846 d.C. tra Romani e Saraceni, mentre la domenica il borgo si animerà con l’attesissima gara del Palio, che vedrà le quattro contrade sfidarsi nella tradizionale e avvincente corsa con i rotoloni.

Per tutte le serate della festa sarà attivo lo stand gastronomico, pronto a deliziare i presenti con piatti genuini a chilometro zero: dalle celebri fettuccine del Palio, preparate con il grano seminato e raccolto direttamente nei campi locali, alle ricche grigliate di carne alla brace. L’appuntamento per tutti è a Testa di Lepre, in via Emilio Pasquini.