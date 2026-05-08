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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 8 Maggio 2026

Qantas rafforza i voli diretti tra Roma Fiumicino e Perth

Più collegamenti non-stop tra Roma e Perth per rispondere alla crescita del traffico passeggeri

 

 

Si rafforza ulteriormente il collegamento diretto tra Roma e l’Australia. Qantas ha annunciato l’estensione della stagione operativa e l’incremento delle frequenze dei voli non-stop tra Roma Fiumicino e Perth, a conferma delle solide performance della rotta e della crescente domanda di traffico tra i due Paesi.

 

Nel dettaglio, la capacità del vettore sulla rotta Perth–Roma sarà ulteriormente incrementata con l’estensione del volo giornaliero a partire dalla fine di giugno fino al termine della stagione estiva. La capacità complessiva su Roma del vettore australiano risulterà così triplicata rispetto alla scorsa summer. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo Qantas volta a rispondere alla sostenuta domanda di viaggi verso l’Europa e, al contempo, a mitigare l’impatto del contesto geopolitico internazionale.

Il rafforzamento dell’operativo su Roma consolida ulteriormente il ruolo strategico dello scalo di Roma Fiumicino come hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali e porta privilegiata tra Europa e Australia.

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