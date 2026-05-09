Poste Italiane celebra la Festa della Mamma

71 le neo mamme in Poste Italiane tra Roma e provincia, tredici lavorano sul litorale romano; disponibile la cartolina filatelica dedicata alla ricorrenza

di Dario Nottola

Sono 71 le donne che lavorano negli uffici postali, nei centri di recapito e nelle strutture di staff di Roma, provincia e litorale romano che lo scorso anno sono diventate mamme. Portalettere, operatrici di sportello e specialiste in diversi settori per le quali, quest’anno, la Festa della Mamma avrà un significato ancora più speciale. Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa della Mamma con una cartolina filatelica, “Cara Mamma ti scrivo”, che può essere acquistata online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Roma e negli Spazio Filatelia del territorio, dove fino all’11 maggio saranno anche disponibili gli annulli speciali.

L’azienda, oltre a celebrare questa importante ricorrenza nella giornata dedicata del 10 maggio, “supporta le dipendenti in modo costante attraverso una serie di programmi dedicati, corsi e iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità, perché le neomamme non debbano mai scegliere fra il desiderio di avere dei figli e quello di continuare a svolgere le loro attività professionali e intraprendere percorsi di crescita in azienda”.

Da Anzio a Cerveteri, passando per Pomezia, Ostia, Fiumicino e Ladispoli, sono almeno tredici le dipendenti di Poste Italiane applicate sul litorale romano diventate mamme nel 2025.

L’attenzione di Poste Italiane alla genitorialità è stata confermata dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il settimo anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Alle neomamme, ma anche ai neopapà, Poste Italiane offre, tra gli altri, il percorso “Lifeed Genitori”, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate durante l’esperienza genitoriale.