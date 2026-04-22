Ponte 25 Aprile: all’Oasi WWF Macchiagrande due giorni tra natura, laboratori e visite guidate

Sabato 25 e domenica 26 aprile l’Oasi si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto.

di Dario Nottola

Cercate un piano speciale per il ponte del 25 Aprile? All’Oasi WWF Macchiagrande, a Fregene, la natura è in piena festa, per respirare la primavera tra i sentieri e portare a casa un po’ di meraviglia.

Sabato 25 e domenica 26 aprile l’Oasi si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. Che siate amanti della natura presente o curiosi del mondo preistorico, a disposizione ci saranno attività per piccoli e grandi.

Questa riserva naturale offre, infatti, un rifugio tranquillo e meraviglioso per gli amanti della natura e gli appassionati di birdwatching.

Tra paesaggi mozzafiato, tra prateria e foresta di macchia mediterranea, l’Oasi Wwf Macchiagrande è il luogo ideale per scoprire la flora e la fauna locali. Passeggiare lungo i sentieri ben tenuti, osservare i colorati uccelli migratori e respirare l’aria fresca mentre ci si immerge nella natura incontaminata, rappresenta

un’esperienza unica, sia per un escursionista esperto o semplicemente per prendersi una pausa dalla frenesia urbana.

ECCO IL PROGRAMMA (valido per entrambi i giorni):

* Ore 10.30: Visita “Alla scoperta delle farfalle dell’Oasi”

* Ore 10.45: Visita “I profumi del mare”

* Ore 14.30: Visita guidata al Sentiero Evoluzione

* Ore 15.00: Paleoscavo (per piccoli paleontologi!)

* Ore 16.30: Laboratorio naturalistico “L’erbario dei fiori”

INFO E PRENOTAZIONI:

WhatsApp: 320 900 6992

macchiagrande@wwf.it