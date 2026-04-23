Nuovo parcheggio, nuova piazza: la rivoluzione di Piazzale Molinari

205 posti auto, illuminazione. Ipotesi centro giovani nella Stazione Marittima

di Dario Nottola

Novità grandi in vista per il parcheggio in piazzale Molinari (ex piazzale Mediterraneo) a Fiumicino: sarà “ridisegnato” per renderlo una vera area di sosta pubblica, più fruibile e funzionale: il piano prevede, tra l’altro, illuminazione e 205 posti auto in stalli regolamentari, compresi quelli “rosa” e dedicati ai disabili.

E’ la volontà dell’amministrazione comunale di Fiumicino, già al lavoro con gli Uffici dell’assessorato ai Lavori Pubblici, in modo da definire in tutti i dettagli il piano e renderlo operativo entro la fine dell’anno.

“Un’azione di valorizzazione scattata grazie al passaggio di consegne dell’area e dell’edificio della Stazione Marittima dall’Autorità Portuale all’amministrazione comunale – spiegano i consiglieri comunali Roberto Feola e Alessandro De Vincentis, ‘motori’ dell’ideazione e che stanno seguendo da vicino le tappe del piano – Sicuramente saranno ripristinati anche i bagni della Stazione Marittima che, ad oggi, non risultano totalmente funzionanti, e ci saranno piccole modifiche interne. Per quanto riguarda il parcheggio c’è un piano già valutato dagli Uffici con nuovi posti auto, circa 205 compresi gli stalli di disabilità e ‘rosa’: ci sarà una nuova segnaletica orizzontale e verticale e verrà posizionata una moderna illuminazione”.

Ci saranno nuovi sopralluoghi e valutazioni anche per inserire installazioni di verde nel parcheggio: tra le ipotesi, piccoli arbusti di macchia mediterranea che possano resistere al clima fronte mare o arredi di verde comunque non piantati a terra.

Per quanto riguarda le destinazioni dell’edificio spiccano tra le ipotesi, l’insediamento di un Centro di aggregazione giovanile, come già anticipato pubblicamente dal sindaco Mario Baccini, ed uno spazio polifunzionale a disposizione della città. Un’operazione, inoltre, quella della regolamentazione del parcheggio, rispetto ai parcheggi disordinati finora utilizzati, che consente di recuperare, rispetto ad oggi, una quarantina di posti auto in più. Sostanzialmente, si vanno a recuperare il numero di stalli “persi” con il restyling della Darsena.