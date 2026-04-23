Fiumicino, successo per le premiazioni del concorso “La città che vorrei”

Obiettivo dell’evento è stato quello di ascoltare direttamente dalla voce degli studenti le loro proposte e visioni di come la città può essere migliorata da un punto di vista urbanistico, sociale, ambientale e culturale

di Fernanda De Nitto

Una sala consiliare gremita ha accolto le premiazioni della prima edizione del concorso promosso dalla redazione di Fiumicino-Online “La Città che vorrei”, partecipazione e valorizzazione delle idee dei giovani del Comune di Fiumicino.

Il progetto, avente il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è nato dalla volontà di offrire ai giovani del territorio un’occasione concreta per esprimere proposte e sogni sul futuro della propria città, valorizzando e ascoltando le giovani generazioni, stimolandole nella riflessione civica e sul senso di appartenenza alla comunità locale.

Ad aderire al concorso, destinato alle scuole medie, sono stati tre istituti scolastici del territorio: l’I.C. Cristoforo Colombo, l’I.C. Porto Romano e l’I.C. Fregene Passoscuro.

Obiettivo dell’evento è stato quello di ascoltare direttamente dalla voce degli studenti le loro proposte e visioni di come la città può essere migliorata da un punto di vista urbanistico, sociale, ambientale e culturale. Gli stessi studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli amministratori della Città presenti all’evento, a partire dal Sindaco Mario Baccini, dal Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Roberto Tasciotti, dalla Presidente della commissione consiliare scuola Federica Cerulli e dai consiglieri Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.

I lavori ritenuti migliori sono stati: per l’I.C. Cristoforo Colombo l’elaborato delle studentesse Capodanno Giorgia, Esposito Maria Francesca e Sunil Anliya, le quali hanno presentato un prodotto grafico e urbanistico con una visione nuova di Via dei Dentali, con più parcheggi ordinati, uno spazio per le attività sportive e ambienti dedicati allo studio e al relax.

L’I.C. Porto Romano di Fiumicino ha risposto in maniera molto partecipata al progetto, presentando diversi elaborati con idee importanti e concrete per lo sviluppo e la crescita della città. In particolare sono stati premiati, per la IG, le studentesse Rossi Angelica e D’Alesio Giulia che hanno presentato un’elaborazione grafica sull’Oasi di Porto e su come poterla valorizzare e tutelare. A seguire è stato premiato il lavoro di Di Costanzo Marco della IIG che ha elaborato una nuova idea per la riqualificazione del Parco Tommaso Forti con tanto di giardini didattici e panchine intelligenti con wi-fi.

Un’altra idea urbanistica ritenuta meritevole è stata quella delle studentesse Dessì Giulia, Bigozzi Gaia e Pane Chiara, della IID, che hanno rielaborato il Parco di Villa Guglielmi con servizi igienici, area studio e ristoro, percorsi ricreativi e di gioco, sorveglianza e casette sugli alberi per relax e svago. Per le terze medie è stato premiato il lavoro di Orafo Lorenzo e Gasparini Rocco, della IIIG, che hanno presentato un originale progetto riguardante la realizzazione di una piattaforma digitale di comunità nel settore dei servizi sociali.

Tre ragazzi della IIF, Sugamosto Niccolò, Carpinelli Alessio ed Esposito Giacomo, hanno invece realizzato un plastico di uno skate park, associandolo anche a un podcast, dove hanno intervistato la popolazione, chiedendo cosa ne pensassero della loro idea. Meritevoli di una menzione speciale per l’impegno e l’idea creativa sono state le studentesse della IIF Giordani Viola, Noviello Giorgia e Ricci Maia che hanno proposto un progetto di riqualificazione e trasformazione urbana dell’intera città, con un plastico e un elaborato digitale, con tanto di qrcode che riportava a una pagina web dove era esplicata l’idea, tra co-housing e biblioteca umana.

A concludere l’evento è stato il flash mob, tenutosi nello spazio esterno del Comune, realizzato dagli studenti dell’I.C. Fregene Passoscuro, sezioni IF e IIF del plesso di Passoscuro, che hanno presentato una riflessione condivisa sul tema della città ideale, immaginata come spazio inclusivo, accogliente e accessibile a tutti.

Gli elaborati vincitori saranno oggetto di un video che la redazione realizzerà, andando a intervistare studenti e docenti presso i loro istituti scolastici, al fine di rendere ancora più partecipato il progetto.

Grande soddisfazione da parte del Direttore Matteo Fasano per la spettacolarità dei lavori presentati e di come questi ragazzi e ragazze hanno saputo interpretare il concorso, grazie anche al poderoso apporto di tutti i docenti e delle dirigenze scolastiche, con fantasia, chiarezza e soprattutto sensibilità e umanità.