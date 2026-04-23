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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 23 Aprile 2026

Fiumicino, “Ferrari Therapy”: motori e inclusione in piazzale Molinari il 25 aprile

20 supercar e un’esperienza speciale per i ragazzi seguiti dai servizi sociali

 

Il Comune di Fiumicino promuove per il prossimo 25 aprile l’iniziativa “Ferrari Therapy – Meccanici per un giorno”, un evento di alto valore sociale che unisce la passione per i motori all’inclusione e alla solidarietà.

 

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, è organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Passione Rossa e alcune realtà del territorio, e si svolgerà presso Piazzale Molinari.

 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, circa, 20 Ferrari raggiungeranno Fiumicino per essere esposte al pubblico fino alle ore 22, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino alcune delle eccellenze della motoristica italiana.

 

Cuore dell’iniziativa sarà il coinvolgimento di ragazzi seguiti dai servizi sociali, che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: affiancati da operatori del settore, potranno partecipare ad attività di “pit stop” e interagire direttamente con le vetture, in totale sicurezza. Per loro sarà inoltre possibile salire a bordo e vivere l’emozione di un breve giro.

 

“Ferrari Therapy” rappresenta un esempio concreto di come lo sport, la passione e l’eccellenza italiana possano diventare veicolo di solidarietà e partecipazione, mettendo al centro le persone.

 

 

 

 

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Tags
Ferrari Therapy Piazzale Mlinari
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