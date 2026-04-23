Fiumicino, scatta il piano antincendi: divieti stringenti per tutta l’estate

Ordinanza del Comune: dal 15 giugno al 30 settembre stop a fuochi, fumo e attività a rischio. Misure estese anche a weekend e festivi da maggio a ottobre

Il territorio del Comune di Fiumicino è classificato a rischio molto alto di incendi boschivi. Una condizione che, con l’arrivo della stagione estiva, impone misure straordinarie per la tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha emanato una specifica ordinanza sindacale che introduce una serie di divieti e obblighi in vigore dal 15 giugno al 30 settembre 2026. Le restrizioni si applicano inoltre nei periodi di allerta e nei fine settimana e giorni festivi già a partire da maggio fino alla fine di ottobre.

Il provvedimento prevede un elenco dettagliato di comportamenti vietati, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio di innesco di incendi, spesso causati da disattenzioni o pratiche pericolose.

Tra i principali divieti figura quello di accendere fuochi di qualsiasi genere, così come l’utilizzo di esplosivi o attività pirotecniche. È inoltre proibito usare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli, così come motori, fornelli o inceneritori in grado di produrre scintille o brace, ad eccezione dei mezzi impiegati in lavori forestali autorizzati.

Particolare attenzione è rivolta anche ai comportamenti individuali: è vietato fumare o gettare mozziconi accesi, così come abbandonare fiammiferi o altri materiali in grado di innescare fiamme. Stop anche alla sosta di veicoli con motore caldo su vegetazione secca e al transito su strade non asfaltate all’interno di aree boscate.

L’ordinanza interviene anche sulla prevenzione, imponendo ai cittadini l’obbligo di mantenere pulite le aree esposte al rischio, evitando l’accumulo di vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili, soprattutto in prossimità di abitazioni e fabbricati.

L’obiettivo del Comune è chiaro: prevenire incendi che ogni anno mettono in pericolo il patrimonio naturale del territorio e la sicurezza dei residenti. Le autorità invitano la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto rigoroso delle regole, ricordando che anche un piccolo gesto può avere conseguenze gravi.