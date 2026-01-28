Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 28 Gennaio 2026

Polizia Locale, aperta la manifestazione d’interesse per l’assistenza civica nelle scuole

Coinvolte le associazioni di volontariato fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026

 

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Fiumicino ha avviato la raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte delle associazioni di volontariato disponibili a collaborare, tramite apposita convenzione, alle attività di assistenza civica presso le scuole comunali.

 

L’iniziativa riguarda il supporto informativo e l’assistenza all’utenza scolastica durante gli orari di entrata e uscita degli alunni e resterà attiva fino al termine dell’anno scolastico 2025/2026.

 

L’obiettivo è quello di garantire una presenza attiva e qualificata sul territorio, che sia aggiuntiva e non sostitutiva rispetto ai compiti istituzionali svolti dalla Polizia Locale, contribuendo così a migliorare la sicurezza e l’organizzazione nei momenti più delicati della giornata scolastica.
Per ulteriori informazioni clicca qui

 

 

 

 

 

