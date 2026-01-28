Ostia, al via la prima edizione di “Dance for Alzheimer”

L’evento promosso dall’Associazione Amici Alzheimer ODV

Sarà il Teatro del Lido di Ostia ad ospitare la prima edizione di “Dance for Alzheimer”, evento di beneficenza organizzato dall’Associazione Amici Alzheimer ODV.

La serata condotta dalla giornalista Elisa Palchetti, vedrà protagonista la danza grazie alla partecipazione di tre scuole: All Dance Studio, Asd Pas De Qua e Artificio Ostiense. Si esibiranno sul palco diverse discipline di danza: dall’hip hop al flamenco, dal contemporaneo alla salsa, dal tango argentino al reggaeton; diversi stili, costumi e sonorità uniti per una giusta causa. L’Associazione Amici Alzheimer opera da quattordici anni e ad oggi è l’unica associazione nel X^ municipio a supporto delle famiglie e dei loro cari che vivono quotidianamente le difficoltà della patologia.

Fondata da Claudia Martucci dopo aver scoperto la malattia del papà, colpito precocemente all’età di 50 anni, l’associazione porta avanti numerosi progetti autofinanziandosi. La prima edizione di Dance for Alzheimer nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle varie terapie non farmacologiche scientificamente riconosciute in grado di apportare benefici alla persona affetta da Alzheimer.

“La danza è uno strumento utilissimo in grado di coinvolgere attività motorie, cognitive sociali ed emozionali con la capacità di migliorare la qualità della vita, le funzioni cognitive e le capacità motorie” – afferma Claudia Martucci, presidente dell’associazione – “Se è vero che ad oggi non esiste una cura in grado di poter arrestare l’esordio della patologia e di bloccarne il decorso, è altrettanto vero che in questi anni di ricerca e di sperimentazioni varie, si è compresa l’importanza dell’approccio olistico integrato, ovvero la necessità di considerare una persona nella sua interezza mente, corpo e spirito, lavorando sul benessere globale e non solo alla cura dei sintomi”.

Media partner della serata sarà Canale 10. Si ringraziano i supporters che hanno contribuito alla realizzazione della serata: DMlab Infernetto di Daniele Marino, Different Wine di Valentina Fabbri Biancone, Relab di Maria Laura Tresoldi, Gruppo Cavallaro di Vincenzo Cavallaro e Banca di Credito Cooperativo.

Durante la serata, sarà possibile partecipare all’estrazione di alcuni premi. Un ringraziamento speciale al maestro Orafo Giovanni Pallotta per aver donato una sua creazione, a Barbara Miraglia del centro estetico ESOR per aver messo a disposizione i beauty treatment e a Filippo Lange del Teatro del Lido per la messa in palio di alcuni biglietti teatrali.