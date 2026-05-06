Ostia, al Porto turistico il motoraduno “Città di Roma”: attese oltre 300 moto

Appuntamento domenica 10 maggio per l’evento organizzato dal Moto Guzzi Roma.

di Dario Nottola

Rombo di motori al Porto Turistico di Roma dove, domenica 10 maggio, si terrà il Motoraduno Regionale “Città di Roma”, organizzato dal Moto Guzzi Club Roma. Attese oltre 300 due ruote di ogni epoca e marca che verranno esposte nella piazza adiacente la spiaggia del porto per farsi ammirare dalle migliaia di curiosi che sceglieranno il Porto turistico per trascorrere la domenica.

L’evento, inserito nel calendario della Federazione Motociclistica Italiana – Trofeo Mototurismo Lazio, prevede l’apertura delle iscrizioni sul posto alle 8.00. Alle 10.30 inizierà il giro turistico per le strade del litorale: la parata passerà sul lungomare fino alla rotatoria della via Cristoforo Colombo, per poi proseguire sulla laterale direzione Roma fino a via di Castel Fusano. Da qui le moto raggiungeranno la via del Mare per poi rientrare verso la città, fino al piazzale della Posta, transitare davanti al pontile e fare rientro al porto dal varco Nord.

A supportare l’evento anche il Moto Club della Polizia di Stato, che sarà presente anche con delle due ruote d’epoca. Saranno presenti anche gli istruttori della scuola italiana di motociclismo “Passione sicura in moto”, un’area per prove gratuite con mini moto dedicate ai giovani dai 6 ai 14 anni e test ride dei nuovi modelli delle due ruote Guzzi. Alle 15.30 si terranno le premiazioni del Trofeo FMI Lazio, momento conclusivo della giornata.