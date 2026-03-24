Nuovo weekend di scoperta all’Oasi WWF di Macchiagrande a Fregene

Due giornate di attività per grandi e piccoli tra visite naturalistiche, laboratori e scoperta della biodiversità

di Dario Nottola

Un nuovo weekend di scoperta all’Oasi Wwf di Macchiagrande a Fregene. Mentre il mondo si prepara a spegnere le luci per l’Earth Hour, l’area protetta invita ad accendere la curiosità: sabato 28 e domenica 29 marzo, l’Oasi si animerà con attività per grandi e piccoli, tra mare, fossili e natura incontaminata.

Questa riserva naturale offre, infatti, un rifugio tranquillo e meraviglioso per gli amanti della natura e gli appassionati di birdwatching. Con oltre 400 ettari di paesaggi mozzafiato, tra prateria e foresta di macchia mediterranea, l’Oasi Wwf Macchiagrande è il luogo ideale per scoprire la flora e la fauna locali. Passeggiare lungo i sentieri ben tenuti, osservare i colorati uccelli migratori e respirare l’aria fresca mentre ci si immerge nella natura incontaminata rappresenta un’esperienza unica, sia per un escursionista esperto o semplicemente per prendersi una pausa dalla frenesia urbana.

Il programma prevede: sabato 28 marzo 10:30 – visita naturalistica al sentiero del mare + laboratorio in spiaggia; 15:00 – paleoscavo: a caccia di tracce del passato! 16:30 – laboratorio: scopriamo le testuggini.

Domenica 29 marzo: 10:30 – visita naturalistica al sentiero del mare + laboratorio in spiaggia; 14:30 – visita guidata al Sentiero Evoluzione; 16:30 – laboratorio: scopriamo le testuggini.

Per prenotare: macchiagrande@wwf.it; WhatsApp: 320 900 6992