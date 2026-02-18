Nuovo appalto per costruire l’Auditorium del mare a Fiumicino

Entro 12 marzo dovranno essere presentate le richieste per partecipate al primo lotto di 5,9 milioni di euro

di Umberto Serenelli

Il progetto dell’“Auditorium del mare”, di cui abbiamo parlato lo scorso 8 febbraio (Clicca qui), compie un nuovo passo in avanti. L’ex centrale Enel di Fiumicino si prepara infatti alla fase operativa: entro il 12 marzo dovranno essere presentate le richieste per partecipare al nuovo appalto dei lavori di riqualificazione. L’importo del primo step di lavori è di 5,9 milioni di euro e prevedono interventi strutturali, adeguamento sismico e rifiniture esterne sul fatiscente immobile progettato dall’ingegner Riccardo Morandi.

È già in cantiere la seconda gara per realizzare gli interni dell’edificio con tanto di impianti e opere per le quali si renderanno necessari circa 9 milioni di euro stanziati sempre dal Comune aeroportuale.

Per completare il “polo culturale” sarà necessario ricorrere a un “project financing”, di circa 10 milioni di euro, per ultimare la parte tecnico-scenografica.

L’ultimo atto della “Città della cultura” riguarderà la sistemazione delle aree esterne con la realizzazione della foresteria, nel palazzetto adibito un tempo come alloggi per il personale dell’Enel, e della reception che costeggia via del Faro da dove inizierà piazza Debussy, in omaggio al compositore francese che soggiornò in passato nella vicina settecentesca Villa Guglielmi.

L’Auditorium prevede anche un’arena all’aperto per proiezioni e spettacoli teatrali estivi, “battezzata” piazza Morandi, con un palco per eventi musicali e culturali sotto le stelle. Previsti anche alcuni laboratori e il parco “Giardino degli aranci” dove organizzare incontri, manifestazioni e mostre all’aperto circondati da essenze arboree.

L’area dell’ex centrale venne acquistata a suo tempo direttamente dall’Enel, per circa 600mila euro, e il compito di realizzare il progetto veniva affidato all’arch. Alessandro Traldi con il chiaro intento di creare un polo aggregativo per accogliere manifestazioni culturali e per il tempo libero, visto che il Comune aeroportuale non dispone di uno spazio adeguato in grado di ospitare manifestazioni con un considerevole numero di persone. L’elaborato ruota attorno alla vecchia centrale, progettata nel 1957, al cui interno è prevista una sala da 460 posti, con una “gradonata retrattile”, e un palco largo 19 metri e lungo 13. Sarà dotata di una cabina di regia e proiezioni, foyer, biglietteria, bar caffetteria, ristorante, camerini e uffici.

La novità della struttura è il suo “assetto variabile” e questo consentirà di dividere la mega-sala in tre ambienti indipendenti grazie all’utilizzo di un vecchio carro ponte dell’Enel in grado di movimentare pareti e impianti scenici. All’esterno verrà ricostruita la storica ciminiera, crollata da anni, con funzioni di lucernaio per l’interno.