Auditorium del Mare, scatta il rush finale

Il Comune avvia la gara per il primo lotto: lavori per 5,9 milioni e progetto in tre fasi per trasformare l’ex centrale Enel nel polo culturale della Città

Auditorium: ora si spera sia finalmente il rush finale definitivo. E’ stata, infatti, pubblicata dal Comune di Fiumicino la nuova procedura di gara per l’affidamento dei lavori che completeranno la trasformazione dell’Ex storica centrale dell’Enel, realizzata nel 1957 su progetto dell’ingegner Riccardo Morandi, nel nuovo Auditorium del Mare. Lo ha annunciato il sindaco Mario Baccini.

Diventerà il nuovo grande Polo culturale della città. Dopo tribolazioni varie, arriva quindi l’attesa vera ripartenza per Auditorium del Mare: il progetto esecutivo era stato approvato a novembre scorso in vista della nuova procedura di Gara pubblica, ad opera della Giunta comunale, dopo un lungo periodo di fermo legato a criticità ed alle conflittualità.

Con una nuova veste, quindi, le operazioni sono ripartite con obiettivo il proseguimento ed il completamento degli interventi per la struttura in via del Faro acquisita dal Comune nel 2016. L’Amministrazione comunale di Fiumicino, a marzo scorso, aveva confermato pubblicamente la volontà di proseguire nei lavori ed il sindaco Mario Baccini era riuscito ad ottenere la proroga del finanziamento vinto con il Bando per la riqualificazione delle periferie, scongiurando il rischio di uno stop definitivo per la grande opera, a seguito del fermo dei lavori per la Riqualificazione dell’ex Centrale Enel di Fiumicino.

Il progetto esecutivo ora approvato riguarda il 1° Lotto Prestazionale relativo ai lavori di messa in sicurezza, adeguamento antisismico e completamento delle opere strutturali, per un importo complessivo pari a 5,9 milioni di euro.

All’Area Ambiente e Riserva – Strategia del Territorio e Progettazione – Project Financing – è stato dato il mandato di espletare le procedure di gara pubblica. Per mettere al sicuro e di fatto salvare il progetto, l’Amministrazione aveva deciso, nei mesi scorsi, infatti, di avviare una nuova procedura di gara per individuare un soggetto appaltatore ma, nel frattempo, è stato deciso di procedere con uno ‘stralcio funzionale’ del progetto, in modo da garantire l’utilizzo delle risorse disponibili. Questo approccio consentirà di realizzare l’opera in più fasi.

Il primo lotto, riguarda, per l’appunto, la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico dell’edificio, mentre, con altri due lotti, le fasi successive prevedono la realizzazione degli impianti e delle opere meccaniche scenografiche.

La Giunta aveva deciso di procedere con una proroga del finanziamento, che consentirà di portare avanti la progettazione in modo realistico e conforme ai nuovi prezzari e alle normative tecniche. L’intenzione è quella di garantire la realizzazione di un’opera che non solo rispetti le esigenze urbanistiche, ma anche l’impegno preso con la comunità.