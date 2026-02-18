Degrado urbano, Fiumicino non può continuare a essere trattata come una discarica a cielo aperto

Serve un cambio di passo immediato: tolleranza zero verso chi sporca, danneggia e degrada il territorio

Gentile Redazione, con le immagini allegate desidero denunciare l’ennesima, intollerabile prova del degrado in cui Fiumicino è sprofondata.

Sono tornato a vivere qui dopo dieci anni trascorsi altrove per lavoro, e il confronto è impietoso: questa città è peggiorata in modo evidente. Il livello di inciviltà che si incontra ogni giorno è sconcertante e, francamente, inaccettabile.

Rifiuti abbandonati ovunque, perfino appoggiati sui muri delle abitazioni. Cestini trasformati in discariche improvvisate, spesso rotti dal peso dei sacchi. Verde urbano lasciato all’incuria più totale.

I marciapiedi sono un percorso a ostacoli tra escrementi di cani non raccolti e sacchetti lasciati a terra come se fosse normale. Molti residenti non si preoccupano neppure di mantenere pulito il tratto di strada davanti alla propria casa: erbacce e sporcizia che danno un’immagine di abbandono totale.

Avendo vissuto in diverse zone d’Italia, posso affermare con certezza che altrove, soprattutto al Nord, situazioni simili sono molto più rare. Qui, invece, sembra che una parte consistente della popolazione abbia rinunciato del tutto al senso civico e al rispetto degli spazi comuni.

È evidente che i controlli sono insufficienti e che le sanzioni, quando ci sono, non hanno alcun effetto deterrente. Serve un cambio di passo immediato: tolleranza zero verso chi sporca, danneggia e degrada il territorio. Fiumicino non può continuare a essere trattata come una discarica a cielo aperto.

Lettera inviata da: Alessandro C.

