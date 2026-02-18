Giuseppe Conzo presenta a Cerveteri il suo romanzo “La forza di ricominciare”

Appuntamento sabato 28 febbraio alla Mondadori Bookstore per un viaggio emozionante tra resilienza e nuovi inizi

La cultura torna protagonista nel cuore di Cerveteri: sabato 28 febbraio 2026, alle ore 17:30, la libreria Mondadori Bookstore (Largo Almunecar, 4) ospiterà la presentazione ufficiale di La forza di ricominciare, il romanzo autobiografico dello scrittore Giuseppe Conzo.



L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per dialogare con l’autore e approfondire le tematiche di un’opera che, fin dal titolo, promette di toccare corde profonde. Attraverso una narrazione intensa, Conzo esplora la capacità umana di affrontare le avversità e di trovare, tra le macerie del passato, il coraggio di ricostruirsi e guardare al futuro.

Durante la presentazione, la moderatrice Silvia Marongiu guiderà l’autore in un dialogo con il pubblico sulla genesi del libro, sulle ispirazioni dietro i personaggi e sul messaggio di speranza che attraversa le pagine della sua opera.

Ad arricchire l’incontro ci sarà un momento di lettura a cura di Lilia Paoletti.

Al termine dell’incontro seguirà il consueto firmacopie.

DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: sabato 28 febbraio 2026

Orario: 17:30

Luogo: Mondadori Bookstore – Largo Almunecar, 4 – Cerveteri (RM)