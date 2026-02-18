Torna il Carnevale di Fregene: 40 anni di festa sul lungomare

Domenica 22 febbraio la storica sfilata dei carri. Festa e colori anche a Passoscuro

Due grandi sfilate di carri allegorici chiuderanno domenica 22 febbraio gli appuntamenti di Carnevale sul territorio del Comune di Fiumicino.

Con il patrocinio della Città di Fiumicino e l’organizzazione della Pro Loco Fregene Maccarese, torna uno degli eventi più attesi del litorale romano: la 40ª edizione del Carnevale di Fregene, un traguardo importante che celebra quarant’anni di storia, tradizione e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per le ore 14 con partenza da Viale Castellammare (angolo Via Cattolica). Il corteo mascherato attraverserà le vie della località balneare fino alla suggestiva Rotonda del Lungomare di Fregene, trasformando il centro in un’esplosione di colori, musica e allegria.

“Quarant’anni di storia rappresentano un traguardo importante per una manifestazione che nel tempo è diventata un simbolo identitario per la comunità locale – sottolinea la Pro Loco – Il Carnevale di Fregene è molto più di una sfilata: è un momento di aggregazione che coinvolge famiglie, associazioni, scuole e gruppi del territorio, unendo generazioni diverse nel segno della festa e della tradizione”.

Maschere creative, costumi originali, coriandoli e spettacoli animeranno il pomeriggio, offrendo a residenti e visitatori un’occasione speciale per vivere il lungomare in un clima di festa e condivisione. L’evento si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il territorio e di richiamare pubblico anche dai comuni limitrofi. Gli organizzatori invitano cittadini e turisti a partecipare numerosi per celebrare insieme questa speciale 40ª edizione, all’insegna del divertimento e dello spirito carnevalesco.

A Passoscuro la festa si recupera domenica

Festa anche a Passoscuro, dove il Carnevale – organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dal Comune – si terrà domenica prossima dopo il rinvio del 7 febbraio a causa del maltempo. Il programma resta invariato, con tutte le attività e i momenti di intrattenimento già previsti. La sfilata partirà alle ore 15 da Piazza Villacidro e animerà le strade della località tra maschere, carri allegorici e tanta energia.

“Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio di colori, musica e divertimento per grandi e piccini! Non mancate!” è l’invito degli organizzatori.