Fiumicino, approvato il Protocollo d’intesa per i locali di Via Loano ad ARES 118

Via libera dalla Giunta comunale: i locali sostituiranno le strutture prefabbricate di Fregene.

La Giunta comunale di Fiumicino ha approvato il Protocollo d’intesa per la concessione all’ARES 118, in comodato d’uso gratuito per 3 anni, rinnovabili per ulteriori 3 anni, dei locali dell’immobile comunale di Via Loano, 11/13. Obiettivo: l’insediamento della postazione territoriale. A tal proposito è stato dato mandato al Dirigente dell’Unità di Progetto Demanio e Patrimonio di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa con ARES 118.

Attualmente il servizio sanitario utilizza, per le attività di emergenza-urgenza sul territorio comunale, locali messi a disposizione dal Comune di Fiumicino, a Fregene, “che sono ormai vetusti e non possono essere ristrutturati, in quanto moduli prefabbricati non ripristinabili”.

In virtù della collaborazione con Enti Pubblici (Comuni ed Aziende Sanitarie), per assicurare anche nel territorio di Fiumicino la copertura del servizio di emergenza-urgenza e garantire idonea collocazione per le relative postazioni territoriali, l’Ares 118 ha individuato nei locali comunali in Via Loano una sede idonea per l’istituzione di un proprio ufficio operativo sul territorio, da destinare allo svolgimento di scopi sociali e istituzionali legati alle attività di emergenza-urgenza.

L’unità immobiliare di Via Loano è inserita nel patrimonio comunale ed è attualmente non utilizzata per fini istituzionali – sociali. “L’utilizzo dell’immobile non comporta maggiori spese a carico dell’Amministrazione comunale, in quanto, come previsto agli artt. 6 e 7 del Protocollo d’Intesa, le spese relative alle utenze vengono volturate a nome di ARES 118 a propria cura e le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del conduttore del bene”, si legge nella delibera.