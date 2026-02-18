Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 18 Febbraio 2026

A Fiumicino torna il Motor Show del Lazio: dieci giorni di spettacoli motoristici

Dal 6 al 15 marzo esibizioni di stuntman, monster truck e attrazioni per famiglie

 

Dal 6 al 15 marzo Fiumicino ospiterà una nuova edizione del Motor Show del Lazio, manifestazione dedicata al mondo dei motori che unirà spettacolo e intrattenimento per un pubblico eterogeneo, dagli appassionati di auto e moto alle famiglie con bambini.

 

L’evento proporrà esibizioni dal vivo con auto, moto e camion, con dimostrazioni di guida estrema e numeri acrobatici. Tra le attrazioni annunciate figurano i cosiddetti “Big Foot” americani, veri e propri monster truck protagonisti di evoluzioni spettacolari, e performance di guida su due ruote eseguite da piloti professionisti.

 

Il programma prevede anche momenti pensati per i più piccoli, con la presenza di riproduzioni di celebri vetture cinematografiche e personaggi ispirati al grande schermo, tra cui modelli tratti da film di successo e show dedicati alle trasformazioni sceniche dei veicoli.

 

Gli spettacoli saranno affidati a stuntman professionisti attivi nel settore cinematografico e già impegnati in produzioni internazionali e parchi di divertimento italiani.

 

Dal 6 al 15 marzo Viale Danubio (Piazza Mercato). Venerdì e Sabato – unico show ore 17:30 – Domenica ore 11:00 e 16:00

 

 

 

 

 

 

