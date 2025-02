L’Associazione “Il Cuore di Cristiano ODV – ETS”, festeggia i suoi 15 anni

Domenica 2 febbraio l’evento di commemorazione, presso il “Salsedine” in via della Scafa

L’Associazione “Il Cuore di Cristiano ODV – ETS”, nata il 28 gennaio del 2010, che si distingue per il suo lavoro a favore delle persone in difficoltà (Clicca qui), domenica 2 febbraio, alle ore 18, celebrerà il suo 15° Compleanno, con l’evento di commemorazione, presso il “Salsedine” in Via della Scafa, 143, a Fiumicino.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.