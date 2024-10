Il “Cuore di Cristiano”, un impegno di amore e solidarietà

Loredana Vagni: “I nostri progetti hanno permesso di ramificare sempre più interventi, gettando basi solide per future attività sociali”

di Fernanda De Nitto

Con la conoscenza dell’Associazione “Il Cuore di Cristiano ODV-ETS Associazione per l’Oncologia Pediatrica e la Disabilità Infantile” prende il via una rubrica settimanale di Fiumicino Online, nella quale racconteremo il mondo del volontariato che si prodiga per la promozione del bene e della solidarietà in tutto il territorio della Città di Fiumicino. Ogni settimana ci occuperemo di un’Associazione locale che racconterà la sua missione, successi, obiettivi e la sua storia.

L’Associazione “Il Cuore di Cristiano” è nata il 28 Gennaio del 2010, un mese dopo la scomparsa di Cristiano, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli altri l’esperienza concreta della malattia oncologica pediatrica. Presidente dell’Associazione è Loredana Vagni, che ha costituito l’organizzazione di volontariato con 15 soci fondatori e circa 30 sostenitori.

Quali sono state le prime iniziative che l’Associazione, dal giorno della sua costituzione, ha realizzato nel territorio di Fiumicino?

“La prima iniziativa che abbiamo voluto proporre ha riguardato la realizzazione di un fumetto, prodotto con il sostegno dell’Area Solidarietà Alitalia, nato con l’obiettivo di demonizzare il tumore infantile, e sensibilizzare grandi e piccini rispetto alla concreta tematica della malattia e su come poterla affrontare. La storia raccontava di una sorta di supereroe descritto in una maniera semplice e delicata, in un percorso di vita tra cure ed analisi. Ma data la realtà della tematica affrontata, non abbiamo trovato una positiva risposta da parte della maggioranza delle scuole con una ritrosia evidente rispetto a ciò che era nato con l’obiettivo di aiutare le famiglie. Subito dopo la costituzione dell’Associazione abbiamo poi iniziato una importante collaborazione con l’A.G.O.P., Associazione Genitori Oncologia Pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, concretizzata in qualsiasi azione potesse essere di supporto alla Onlus. Sempre presso il Policlinico ci siamo occupati dell’installazione di tende divisorie per la stanza dei Day Hospital pediatrici, al fine di garantire una maggiore privacy ai bambini e ai ragazzi presenti“.

Ci sono altre collaborazioni avviate e sostenute durante questi anni di attività?

“Già dai primi anni abbiamo promosso, attraverso un Protocollo d’Intesa con l’Università Tor Vergata di Roma, una borsa di studio per gli studenti più meritevoli. Sono state avviate per tutti i ragazzi bisognosi di un percorso di assistenza completa, attività per l’idrochinesi, ancora in essere, presso l’Olimpia Club di Fiumicino; l’ippoterapia grazie alla collaborazione dell’Associazione Equitazione per Tutti e il progetto “Special Dog” con il centro cinofilo Highlander. La necessaria riabilitazione di tanti giovani si è unita con il desiderio di socialità, espresso attraverso lo sport, anche attraverso la squadra di calcio dei ‘Special Tigers’, dove tutti hanno avuto l’opportunità di divertirsi giocando a pallone. Poi negli anni più recenti abbiamo conosciuto le meravigliose ragazze e i fantastici ragazzi dell’Associazione ‘Il Colibri’ e con loro è nata da subito una collaborazione fattiva e partecipata, che ci portato oggi anche a condividere la stessa sede”.

L’Associazione “Il Cuore di Cristiano” il 2 febbraio del prossimo anno, festeggerà i suoi quindici anni di attività sul territorio. Quali altri eventi hanno caratterizzato l’Associazione dal 2010 ad oggi?

“Un’iniziativa importante per l’Associazione è sempre stata quella dei Mercatini, nati per sostenere le attività ed i progetti portati avanti dall’organizzazione di volontariato. In particolare durante le festività natalizie siamo soliti organizzare l’evento ‘Aria di Festa’, il quale consta della partecipazione di oltre 60 artigiani che possono esporre e vendere le loro creazioni. Durante la stagione estiva siamo soliti organizzare il Centro Estivo per tutti i nostri ragazzi, seguiti da educatori professionisti insieme con i nostri volontari. Negli anni passati, prima del Covid, ci siamo occupati anche di progetti con l’estero, in particolare con la città rumena di Comanesti dove ci siamo adoperati per donare carrozzine per disabili per i molti ragazzi amputati della zona, ci siamo occupati della fornitura di derrate alimentari per le famiglie bisognose e di materiale scolastico per i tanti bambini del paese, ai quali per il periodo delle festività si è anche organizzato un evento natalizio, alla presenza di Babbo Natale, con tanti doni per tutti, in un’atmosfera di solidarietà e profonda gioia”.

L’Associazione con la riforma del terzo settore ha assunto il titolo di Organizzazione di Volontario – Ente del Terzo Settore. Ad oggi quali sono le ultime notizie messe in campo dal Cuore di Cristiano?

“Siamo stati la prima organizzazione che è riuscita a portare a Fiumicino, in occasione dell’iniziativa recentemente promossa per ricordare la nostra socia Cinzia, l’Associazione ‘Donatori Sangue Ospedale Pediatrico Bambino Gesù’ i quali hanno raccolto 30 sacche di sangue nella manifestazione di Villa Guglielmi. Da qualche tempo siamo poi impegnati nel progetto ‘Cucino io’ realizzato in collaborazione con la ‘Federazione Italiana Cuochi Dipartimento Solidarietà e Emergenze’ che prevede la partecipazione di trenta ragazzi con disabilità di Fiumicino e del X Municipio di Ostia a un percorso professionale di formazione dedicato alla cucina in tutti i suoi aspetti. L’attività mira, con l’affiancamento dei volontari, a rendere i ragazzi autonomi nel percorso completo di gestione di una cucina, occupandosi loro stessi dell’organizzazione della spesa e dell’organizzazione della sala. Gli stessi ragazzi una volta settimana si dedicano anche alla preparazione dei biscotti, poi distribuiti alle altre organizzazioni di volontariato, come la Caritas, o destinati alle iniziative di raccolta fondi. I progetti che l’Associazione ha promosso in questi anni non hanno mai avuto in termine perché hanno permesso di ramificare sempre più i nostri interventi e di gettare basi solide per future attività sociali”.