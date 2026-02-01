L’amministrazione di Fiumicino apre all’aeroporto lo sportello “Identity point” per Milano Cortina 2026

Sarà operativo per il periodo in cui si svolgeranno le Olimpiadi e Paralimpiadi

di Umberto Serenelli

In qualità di partnership dell’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, l’amministrazione di Fiumicino sarà protagonista dell’apertura dello sportello “Identity point”, in occasione di Milano Cortina 2026 e a partire quindi dal prossimo 6 febbraio.

In collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministero dell’Interno, il Comune costiero attiverà una postazione informatica nel distaccato ufficio anagrafico, abilitato al rilascio delle “Carte di identità al volo”, ubicato all’aerostazione dello scalo Leonardo da Vinci. Resterà attivo dal 6 al 22 febbraio per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo per le Paralimpiadi, dal lunedì al venerdì negli orari 9-12.

L’obiettivo del progetto è favorire la graduale eliminazione della carta d’identità cartacea e il conseguente rilascio di quelle elettroniche abilitate anche come documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione europea. Questo anche stando alla comunicazione del Ministero dell’Interno che ricorda la cessazione della validità del documento cartaceo a partire dal 3 agosto 2026.

L’apertura dello sportello “Carte di identità al volo”, voluto a suo tempo dall’amministrazione in sintonia con Aeroporti di Roma, ha riscosso un grosso successo perché è stato da sempre un’ancora di salvezza per i turisti italiani con il documento per l’espatrio scaduto. La paura di vedere svanire una vacanza da sogno inizia davanti al banco del check-in con l’hostess che segnala la carta non valida. Scatta la frenetica rincorsa al rinnovo presso lo sportello anagrafico dello scalo dove viene attivato l’iter, contattando il comune di residenza della persona interessata, per procedere poi al rilascio del nuovo documento cartaceo con cui permettere al distratto passeggero di potersi imbarcare in extremis anche per motivi di lavoro.

Negli anni passati la rapidità dei dipendenti è stata oggetto di attestati di stima da parte di vacanzieri che hanno addirittura scritto cartoline da paesi esotici. Il record del rilascio è stato toccato nel 2018 con oltre 5mila carte. Con l’arrivo del nuovo documento elettronico (Cie) lo sportello ora corre il rischio di chiudere perché l’emissione del documento non è più immediata e viene quindi meno lo scopo di garantire un servizio immediato al turista italiano.

Nel periodo in cui si terranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi presso l’ufficio verrà fornita l’assistenza al recupero dei codici Pin e Puk della Cie, la distribuzione del materiale informativo e le dimostrazioni pratiche, attraverso l’app, della carta d’identità elettronica con il supporto degli operatori del Poligrafico.