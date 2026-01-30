La Capitaneria apre le porte agli studenti: 120 ragazzi in formazione sul mare

Firmato un protocollo d’intesa tra la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino e l’Istituto Grassi di Fiumicino

Si rafforza sempre di più la collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ed il mondo della Scuola, in particolare quella territoriale. Come? Circa 120 studenti di scuola media, nei prossimi giorni, inizieranno un virtuoso percorso di formazione all’interno, e a bordo delle unità navali, della Capitaneria. E’ quanto prevede un protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina, nella sede di viale Traiano, dal comandante della Capitaneria, il Capitano di Vascello Emilio Casale, e dalla dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovan Battista Grassi di Fiumicino, Barbara Durante.

E’ la prima convenzione del genere siglata dalla Capitaneria con una scuola media che permetterà agli studenti, in gruppi, sotto il coordinamento del Comandante, Capitano di Fregata, Biagio Mauro Sciarra, di visitare e vedere da vicino, a 360 gradi, più ambiti operativi ed amministrativi in cui il personale della guardia costiera è impegnato ogni giorno nei suoi compiti istituzionali: le attività della Base Navale, della Sala operativa e della Sezione Tecnica, il soccorso marittimo, la sicurezza della navigazione, le dotazioni operative, la regolamentazione dei porti, l’utilizzo del demanio marittimo, la tutela dell’ambiente marino, fino all’emissione delle patenti nautiche.

“Sara’ l’occasione, grazie ad un’intesa fortemente voluta dalla dirigente scolastica e nel solco del forte legame che lega Fiumicino al mondo del Mare, di un percorso di crescita e di formazione per i ragazzi, che dialogheranno con il nostro personale, anche per avere un primo sguardo ed approcciarsi alle professioni marittime sia nel mondo del mercantile che del diporto. In più permetterà di sviluppare nei ragazzi una maggiore consapevolezza civica e sulla cultura della sicurezza e della tutela dell’ambiente marino”, spiega il comandante Emilio Casale.

“Sono fiduciosa che sarà un’esperienza, per tutti gli studenti coinvolti, che toccherà le corde del loro cuore, nell’essere a contatto con il coraggio e l’impegno abneghevole e quotidiano degli uomini della guardia costiera, rafforzando così anche il legame tra le due Istituzioni ed il territorio” ha evidenziato a sua volta la Dirigente scolastica poco dopo la firma dell’intesa.