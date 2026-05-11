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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 11 Maggio 2026

Il saxofono italiano protagonista a Torino con il nuovo volume di Attilio Berni

Il prestigioso volume del Museo del Saxofono racconta l’evoluzione dello strumento tra bande, conservatori e jazz.

 

di Dario Nottola

Il vulcanico Direttore del Museo del Saxofono di Fiumicino, Attilio Berni, ha dato alla luce il suo nuovo volume: “Il saxofono in Italia. Ingegno, produzione e immaginario culturale”. Sarà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino.

Un’opera nuova e prestigiosa, la prima interamente dedicata al saxofono e alla sua influenza nella storia culturale italiana. Pubblicato dal Museo del Saxofono, eccellenza del territorio, il volume è stato realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali.

Frutto di anni di studio e ricerca sugli strumenti italiani del Museo del Saxofono, il libro ricostruisce il percorso del saxofono in Italia come fenomeno musicale, produttivo e culturale, intrecciando storia, organologia e immaginario collettivo.

Dalle bande ai conservatori, dal jazz al cinema e alla musica leggera, il saxofono attraversa il Novecento diventando simbolo di modernità, innovazione e seduzione sonora. Ampio spazio è dedicato al contributo di inventori, artigiani, fabbriche e musicisti italiani che, attraverso intuizioni tecniche, ricerca e creatività, hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo dello strumento.

La presentazione del libro è in agenda a Torino, Sabato 16 maggio, alle  12:30: https://www.salonelibro.it/programma-eventi/il_saxofono_in_italia/23465

 

L’incontro sarà moderato da Marco Basso e sarà arricchito da esecuzioni musicali dal vivo realizzate con storici strumenti Rampone & Cazzani Handmade Italian Saxophones, tra i saxofoni protagonisti del volume.

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Attilio Berni
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