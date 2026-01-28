Fregene, sabato 7 febbraio l’incontro “Sotto lo stesso cielo – Insieme per la pace”

Sabato 7 febbraio alle 17.30 l’incontro promosso da Anpi Fiumicino

Sabato 7 febbraio 2026 alle 17.30, presso la Biblioteca Gino Pallotta in via della Pineta 140 a Fregene, si terrà l’evento “Sotto lo stesso cielo – Insieme per la Pace”. L’iniziativa è promossa da Anpi Sezione di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’Acquisto, in collaborazione con Emergency e la Biblioteca Gino Pallotta.

“Per Anpi la memoria non è solo passato, è una responsabilità nel presente: riconoscere i segnali dell’oppressione, difendere la dignità umana, rifiutare ogni forma di violenza e sopraffazione. Parleremo di popoli oppressi, di guerra, violenze ma soprattutto di persone”, dichiara l’A.N.P.I. Fiumicino.