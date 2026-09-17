Fiumicino ricorda Salvo D’Acquisto: quattro cerimonie per l’83° anniversario della morte

Mercoledì 23 settembre l’Amministrazione comunale renderà omaggio al Vice Brigadiere dei Carabinieri con la deposizione di corone nei luoghi del territorio legati alla sua memoria: Borgo di Palidoro, Torre di Palidoro, Passoscuro e Fiumicino

Quattro cerimonie commemorative per rendere omaggio alla memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, nell’83° anniversario della sua morte.

Mercoledì 23 settembre il Comune di Fiumicino ricorderà il suo sacrificio con una serie di appuntamenti e con la deposizione di corone in diversi luoghi del territorio legati alla figura dell’eroe dell’Arma.

La giornata avrà inizio alle 8.15 a Borgo di Palidoro, presso il monumento di Piazza SS. Filippo e Giacomo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale sarà presente il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.

Alle 9.00 le commemorazioni proseguiranno presso la Torre di Palidoro, in via della Torre di Palidoro 193, luogo simbolo del sacrificio di Salvo D’Acquisto. Alla cerimonia prenderà parte il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Il terzo appuntamento è previsto alle 13.00 a Passoscuro, in Piazza Salvo D’Acquisto, dove sarà deposta una corona alla presenza della vicesindaca Giovanna Onorati.

Le iniziative si concluderanno alle 15.00 a Fiumicino, presso il parco compreso tra Viale Coccia di Morto e Piazzale Don Luigi Sturzo, in corrispondenza del monumento dedicato a “L’Offerta della Vita di Salvo D’Acquisto”. A rappresentare l’Amministrazione comunale sarà l’assessore al TPL, Angelo Caroccia.

Una giornata dedicata alla memoria e al ricordo del Vice Brigadiere dei Carabinieri, il cui sacrificio continua a rappresentare una testimonianza di coraggio e altruismo.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle cerimonie.

(Foto d’archivio – Commemorazione di Salvo D’Acquisto, 2025)