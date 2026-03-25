Fiumicino riconosce il Museo del Saxofono: eccellenza unica al mondo diventa istituto culturale

La Giunta Baccini ufficializza il ruolo del museo di Maccarese: “Un motore di cultura, turismo e innovazione per il territorio”

La Giunta guidata dal sindaco, Mario Baccini, ha approvato il riconoscimento istituzionale del Museo del Saxofono di Maccarese come istituto culturale di rilevanza locale. Un passo che rafforza il ruolo della città di Fiumicino come polo culturale e musicale.

Situato in via dei Molini, il Museo del Saxofono rappresenta un’eccellenza esclusiva: è infatti l’unico museo al mondo interamente dedicato a questo strumento e ospita la più importante collezione di saxofoni a livello internazionale. Accreditato nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio, il museo si configura come un punto di riferimento capace di attrarre turismo qualificato e di contribuire alla crescita artistica del territorio.

“La città di Fiumicino è un luogo culturalmente ricco e, proprio per questo, dobbiamo essere consapevoli del suo ruolo propulsore e incubatore di innovazione e creatività; in quest’ottica è fondamentale attivare collaborazioni virtuose con enti pubblici, soggetti privati, associazioni e giovani.” dichiara il sindaco Mario Baccini.

Le attività del museo sono curate dall’Associazione Culturale “Centro Studi Musicali Torre in Pietra APS”, che promuove rassegne, corsi di musica, masterclass ed eventi dedicati alla cultura musicale, oltre all’esposizione della prestigiosa collezione. Un impegno che si traduce anche in percorsi formativi rivolti a giovani e adulti.

“Abbiamo deciso di riconoscere ufficialmente il Museo del Saxofono e di valorizzare il ruolo dell’associazione che lo anima – aggiunge il Primo Cittadino – L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia: valorizzare l’identità del territorio e le sue eccellenze, spesso poco conosciute anche dagli stessi residenti. Il Museo del Saxofono è infatti uno dei tanti luoghi straordinari presenti a Fiumicino, non solo una meta per turisti, ma anche una risorsa preziosa per i cittadini.”

Proprio per questo l’invito è rivolto a tutti: visitare il museo, scoprirne la storia e partecipare alla ricca programmazione di eventi che, sempre più spesso, vede il coinvolgimento di musicisti di fama internazionale. Per i cittadini residenti nel comune di Fiumicino, la visita al museo è completamente gratuita.