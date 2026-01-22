Fiumicino, Parco Tommaso Forti acquisito al patrimonio comunale

Dopo l’intesa con la Regione Lazio avviato il bando per la gestione e valorizzazione del parco di Isola Sacra

A seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione Lazio, le aree sulle quali insiste il Parco Tommaso Forti, a Isola Sacra, sono state ufficialmente acquisite al patrimonio comunale, passando dalla proprietà regionale a quella del Comune.

Una strategia che consente oggi all’Amministrazione di intervenire su uno spazio pubblico di grande valore per il territorio. Il Parco Tommaso Forti, infatti, pur rappresentando un importante punto di riferimento per il quartiere, è attualmente privo di gestione ed è stato più volte oggetto di atti di vandalismo.

“Proprio per restituire il parco alla piena fruizione della cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere con la pubblicazione di un bando pubblico per la concessione della gestione, manutenzione e valorizzazione dell’area. Il bando, indetto dall’Unità di Progetto Demanio e Patrimonio, comprende l’area verde, il fabbricato presente all’interno del parco, i servizi igienici e il palco.” dichiara l’Assessore al Patrimonio Angelo Caroccia.

L’obiettivo è quello di affidare il Parco a un soggetto che possa garantirne la cura costante, la sicurezza e offrire servizi adeguati, per rendere il parco un luogo di riferimento accogliente, per i cittadini.

“Vogliamo un parco vivo, accessibile e capace di ospitare attività culturali, ricreative e sportive – affermano l’assessore all’Ambiente Stefano Costa e l’Assessore al Patrimonio, Angelo Caroccia – Restituiremo ai cittadini uno spazio pubblico dignitoso, funzionale e pienamente fruibile, che torni ad essere un punto di riferimento positivo per il quartiere e per la comunità, e non più un bersaglio per vandali e incivili.”