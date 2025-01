Fiumicino, il maltempo non ha fermato le iniziative dedicate all’Epifania

Previsti ancora diversi appuntamenti e feste in piazza per bambini e famiglie



di Dario Nottola

Il maltempo non ha fermato le iniziative dedicate all’Epifania sul territorio di Fiumicino, grazie anche ad un’apertura del cielo nel pomeriggio. Dopo i doni portati ai bimbi dalla Befana questa mattina a Focene grazie alla Pro Loco, le tradizioni contadine sono state all’origine oggi di due appuntamenti: in Piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, c’è stata la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana, arrivata dall’alto con una mini teleferica, tra decine di presenti e tanti bambini, che hanno anche assistito al gran falò finale, in una cornice di degustazioni di fagioli con le cotiche, dolciumi e vin brûlé. L’evento, patrocinato dal Comune ed organizzato dall’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra, ha visto, tra gli altri, la presenza del sindaco Mario Baccini. (VIDEO)

La Pro Loco Fregene-Maccarese, nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Maccarese, ha chiuso le sue iniziative delle festività con il tradizionale “Gran falò della Befana“, tra panini, salsicce e porchetta per tutti. Anche qui tanti partecipanti.

Ed ancora, ieri sera, circa 300 bambini, con le famiglie, dopo aver giocato nei giardini, ricevuto lo zucchero filato ed assistito al Teatro dei Burattini, hanno accolto, tra le grida festanti, l’atterraggio della Befana sulle guglie del Castello San Giorgio di Maccarese che, dopo il simpatico “smarrimento” iniziale nel non trovare l’uscita, è riuscita a raggiungere i bimbi nei giardini, grazie ai loro “suggerimenti”. L’iniziativa della Maccarese Spa ha riportato in auge, per il terzo anno consecutivo, la tradizione della Befana nella località risalente agli anni 80.

Si è trattato del primo “scalo tecnico” sul territorio di Fiumicino per la “vecchina”, che ha portato in dono calze artigianali con dolci per tutti, prima di “volare” oggi e domani con la sua scopa magica di nuovo nelle varie località del Comune costiero dove sono previsti ancora tanti appuntamenti e feste in piazza per bambini e famiglie, come nel Borgo Valadier, lungo il porto canale di Fiumicino, ed ad Aranova, accanto ai presepi viventi di Torrimpietra ed Aranova.