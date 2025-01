Weekend dell’Epifania: ecco gli eventi da non perdere sul territorio e non solo

A Fiumicino prevista anche una disciplina traffico provvisoria il 6 gennaio in occasione della festa della Befana

di Dario Nottola

Una girandola di eventi sul litorale, in occasione dell’Epifania, con in prima fila presepi viventi e feste per bambini e famiglie. La befana è in viaggio! Farà già oggi pomeriggio scalo tecnico al Castello San Giorgio a Maccarese: porterà con sé 300 calze per i bambini che la verranno a salutare. Nel primo pomeriggio, nell’attesa del suo arrivo previsto alle 17, dolci sorprese e giochi giganti. (L’accesso è libero e gratuito, non serve la prenotazione, ma per ragioni di sicurezza la capienza è limitata. Nei giardini del castello potranno accedere massimo 300 bambini accompagnati da 1 o 2 adulti). Dove? Al Castello San Giorgio, viale Maria 2 a Maccarese (Fiumicino).

A Cerveteri sempre oggi, con ingresso da via Ricci, sarà inaugurato, alle 17, il Presepe Vivente al Parco della Legnara. Sarà visitabile anche domani e lunedì, giorno dell’Epifania, quando, alle 16, è prevista la Benedizione del Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, presso la parrocchia Santa Maria Maggiore, seguita al termine dalla sfilata con l’arrivo dei Re Magi.

Nel Comune di Fiumicino, invece, lunedì 6, alle 16, la prima edizione del presepe vivente a Torrimpietra con “L’arrivo dei Re Magi”. L’evento, patrocinato dall’amministrazione ed organizzato dalla Pro Loco di Torre in Pietra, si svolgerà in Via Francesco Marcolini. In precedenza, alle 15, presso la chiesa San Antonio Abate, ci sarà l’arrivo della Befana.

Sempre il 6, nel Borgo rurale di Testa di Lepre, la seconda edizione del Presepe Vivente “Arrivo dei Re Magi”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, si terrà dalle 17 alle 19, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Tra gli allestimenti sul percorso banchi didattici, usi e costumi del XII secolo, la locanda, la frutteria e tra i figuranti, l’arcaio, il fabbro, il vinaio, il panificatore con forno in mattoni, la cartomante ed il vasaio didattico.

Le tradizioni contadine sono, invece, all’origine domani di due appuntamenti, sempre sul territorio di Fiumicino: alle 16, in Piazza dei Bonificatori di Isola Sacra, si terrà la tradizionale rappresentazione della Befana Isolana, con la degustazione di fagioli con le cotiche, dolciumi e vin brûlé. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dall’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra.

Infine, con la Pro Loco Fregene-Maccarese, nella Parrocchia di Sant’Antonio di Padova a Maccarese, alle 18, il tradizionale “Gran falò della befana”, tra panini, salsicce e porchetta per tutti.

“Aspettando la Befana” è invece l’evento che si terrà domenica 5 gennaio, dalle 14 alle 19, presso il Parco Azzurra in Via dei Dentali a Focene. Un’ iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino e organizzata dalla Pro Loco di Focene. Previsti stand gastronomici e tanto divertimento. Alle ore 15 spettacolo della Befana che distribuirà dolcetti ai più piccoli.

Ad Aranova, il 6, in scena la “14^ edizione della Befana” organizzata dall’Associazione Crescere Insieme, un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino. Animazione e musica per tutta la famiglia, presso il C.C. “La Tartaruga”; a partire dalle ore 15 la Befana distribuirà calzette a tutti i bambini. Questo momento magico rappresenta una tradizione amata da grandi e piccini, e ogni anno attira numerose famiglie pronte a vivere l’atmosfera festosa.

L’evento non si limita alla distribuzione delle calzette. Previsti anche momenti di animazione e musica, creando un ambiente vivace e coinvolgente. I partecipanti potranno divertirsi con attività ludiche, spettacoli dal vivo e tanta musica, rendendo la giornata davvero speciale.

Ed ancora, la Pro Loco di Passoscuro festeggia la Befana il 6 gennaio, alle ore 15, in Piazza Salvo D’Acquisto: una giornata di sorrisi, giochi e tanta allegria per tutta la famiglia. La Befana arriverà con la sua scopa per distribuire dolci sorprese a tutti i bambini.

Dulcis in fundo, la 26^ edizione della “Festa della Befana di Fiumicino” si svolgerà il 6 gennaio, dalle 11 alle 18, in Via della Torre Clementina e in Piazza G.B. Grassi. Sarà allestito un mercatino di prodotti tipici e di artigianato creativo in Borgo Valadier oltre. Prevista anche un’esibizione della scuola di Danza, giochi ed intrattenimenti per i più piccoli con la ComicArt (dalle 14.30) e la Befana, come vuole tradizione, distribuirà dolcetti e caramella a tutti i bambini. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Pro Loco.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Torre Clementina, nel tratto di strada compreso tra Palazzo Noccioli (Via delle Ombrine) e Via Orbetello (escluse), in entrambi i lati della carreggiata, compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio, dalle ore 07.00 alle ore 21:00 del 06 Gennaio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.