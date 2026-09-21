Fiumicino celebra la natura: tre anniversari per la tutela del territorio

Martedì 22 settembre al Castello di Maccarese una giornata dedicata ad ambiente e biodiversità

Una giornata interamente dedicata alla natura, alla tutela del territorio e all’educazione ambientale. È quella in programma martedì 22 settembre nel giardino del Castello, dove saranno celebrati tre importanti anniversari legati alla salvaguardia del patrimonio naturalistico del territorio: i 30 anni dall’istituzione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, i 60 anni dalla fondazione del WWF Italia e i 40 anni dall’affidamento dell’Oasi di Macchiagrande al WWF.

L’iniziativa, organizzata dalla Masccarese S.p.A., Società Agricola Benefi, si articolerà in due momenti: la mattina sarà dedicata alle scuole del territorio, mentre nel pomeriggio spazio all’incontro istituzionale.

Protagonisti della prima parte della giornata saranno gli alunni delle scuole primarie e secondarie di Fiumicino, che parteciperanno ad attività di educazione e sensibilizzazione ambientale insieme ai funzionari del WWF.

Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del patrimonio naturalistico locale e per approfondire temi sempre più centrali come la biodiversità, la conservazione degli ecosistemi e la tutela delle aree naturali.

Alle 18 si aprirà invece il momento istituzionale della manifestazione, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. L’incontro sarà dedicato alla celebrazione delle tre ricorrenze e al racconto delle tappe che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla protezione e alla valorizzazione di alcune delle aree naturalistiche più importanti del territorio di Fiumicino.

Una giornata che mette così insieme memoria, educazione e impegno per il futuro, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali nella difesa di un patrimonio ambientale unico.