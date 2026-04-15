Fiumicino, apertura straordinaria dell’Anagrafe per la carta d’identità elettronica

Il 18 e 19 aprile rilascio della CIE per i residenti: addio al documento cartaceo dal 3 agosto 2026

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 13, il Comune di Fiumicino ha previsto l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe della sede centrale, a Fiumicino, in Piazza Generale C.A. dalla Chiesa 80, per il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) in sostituzione del documento cartaceo, che cesserà di essere valido dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata.

I destinatari dell’iniziativa sono esclusivamente i residenti nel Comune di Fiumicino in possesso di carta di identità su modello cartaceo.

Durante ogni giornata potranno essere rilasciate 60 CIE. Ai cittadini sarà consegnato un numero progressivo fino ad esaurimento dei 60 numeri disponibili.

Ulteriori giornate di apertura straordinaria si terranno già nel mese di maggio, interesseranno sia la sede di Fiumicino sia la sede di Palidoro e le date saranno rese note nei prossimi giorni.

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