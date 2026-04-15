Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Aprile 2026

Fiumicino, apertura straordinaria dell’Anagrafe per la carta d’identità elettronica

Il 18 e 19 aprile rilascio della CIE per i residenti: addio al documento cartaceo dal 3 agosto 2026

 

 

Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 13, il Comune di Fiumicino ha previsto l’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe della sede centrale, a Fiumicino, in Piazza Generale C.A. dalla Chiesa 80, per il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) in sostituzione del documento cartaceo, che cesserà di essere valido dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata.

 

I destinatari dell’iniziativa sono esclusivamente i residenti nel Comune di Fiumicino in possesso di carta di identità su modello cartaceo.

 

 

Durante ogni giornata potranno essere rilasciate 60 CIE. Ai cittadini sarà consegnato un numero progressivo fino ad esaurimento dei 60 numeri disponibili.

 

Ulteriori giornate di apertura straordinaria si terranno già nel mese di maggio, interesseranno sia la sede di Fiumicino sia la sede di Palidoro e le date saranno rese note nei prossimi giorni.

 

Resta attivo il consueto canale di prenotazione, accessibile al seguente link … Clicca qui

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Carta identità elettronica Cie
Articoli correlati

Passoscuro - Maccarese: DTP per gara podistica "10km del Litorale"

mercoledì, 15 Aprile 2026

Fiumicino, apertura straordinaria dell’Anagrafe per la carta d’identità elettronica

mercoledì, 15 Aprile 2026

Focene, restituito alla comunità il Parco “Azzurra Matiddi”

mercoledì, 15 Aprile 2026

Nuovo porto commerciale di Fiumicino, avanti con lo step progettuale dedicato alle crociere

mercoledì, 15 Aprile 2026

Nuova gestione degli sfalci: una scelta da rivedere

mercoledì, 15 Aprile 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci