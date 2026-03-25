Fiumicino aderisce a “UniAmo Lazio”: scuole e imprese insieme per formare i giovani

Via libera della Giunta al programma educativo, Onorati: “Un’opportunità per sviluppare competenze e rafforzare il legame con il territorio”

E’ stata approvata con delibera di Giunta, l’adesione del comune di Fiumicino al programma educativo UniAmo Lazio, per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo delle competenze giovanili.

UniAmo Lazio coinvolge le scuole secondarie attraverso percorsi di formazione, progettazione ed eventi in collaborazione con le imprese, associazioni ed enti locali. Il progetto si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) degli istituti superiori, in collaborazione con Valorizzazioni Turistiche S.r.l.e Lazio Innova.

“Abbiamo deciso di sostenere il programma ‘UniAmo Lazio’ come buona pratica educativa e territoriale; favorire la partecipazione attiva delle scuole del Comune di Fiumicino; promuovere iniziative di networking e comunicazione territoriale – dichiara il Vice Sindaco Giovanna Onorati – Le attività saranno diverse e di vario genere, dalla formazione degli studenti presso le grandi aziende del territorio, alla collaborazione tra istituzioni, scuole e imprese per la realizzazione di eventi”.

“Un’opportunità importante non solo per il territorio, ma anche per promuovere il concetto di cittadinanza attiva tra gli alunni. Questi ultimi saranno coinvolti in un percorso che consentirà loro di acquisire una maggiore consapevolezza del contesto in cui vivono, imparando a conoscerlo, ad amarlo e valorizzarlo.” conclude Onorati, sottolineando l’importanza del progetto anche perché permetterà una maggiore collaborazione tra soggetti pubblici e privati, contribuendo alla creazione di un contesto più inclusivo, coeso e dinamico.