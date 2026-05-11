Fiumicino aderisce a “Facciamo Luce sulla Fibromialgia”: il Ponte 2 Giugno si illumina di viola

Il Comune partecipa alla campagna nazionale di sensibilizzazione promossa dal Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia

Anche il Comune di Fiumicino aderisce alla campagna nazionale “Facciamo Luce sulla Fibromialgia”, promossa dal Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra il 12 maggio. Per sensibilizzare cittadini e istituzioni su una patologia ancora troppo spesso invisibile, la sera del 12 maggio il Ponte 2 Giugno sarà illuminato di viola, colore simbolo della fibromialgia.

L’iniziativa nasce nel 2019 con l’obiettivo di accendere i riflettori su una sindrome cronica che colpisce milioni di persone e che ancora oggi fatica ad ottenere il pieno riconoscimento istituzionale. Ogni anno, con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv invita Comuni e Regioni di tutta Italia ad illuminare monumenti e sedi istituzionali di viola, per “rendere visibile l’invisibile” e dare voce ai pazienti.

La sindrome fibromialgica interessa oltre 3 milioni di italiani, prevalentemente donne, ma anche uomini e giovani. La patologia si manifesta attraverso dolori muscolo-scheletrici diffusi, affaticamento cronico, disturbi del sonno, rigidità articolare e problemi cognitivi e di memoria, incidendo profondamente sulla qualità della vita di chi ne soffre.

Tra gli obiettivi principali del Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv figurano il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante a livello nazionale e il suo inserimento nei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza. L’associazione è inoltre impegnata nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie attraverso campagne di sensibilizzazione, supporto psicologico e attività informative.

Fondamentale anche il lavoro sulla rete di cura, volto a promuovere una maggiore conoscenza della patologia, favorire l’individuazione di centri medici specializzati e accompagnare i pazienti nel percorso terapeutico.

Con l’adesione all’iniziativa, il Comune di Fiumicino conferma la propria attenzione ai temi della salute, dell’inclusione e della sensibilizzazione sociale, unendosi simbolicamente a tante città italiane che il 12 maggio si tingeranno di viola.