Festa della mamma e solidarietà: a Fiumicino torna la giornata dedicata alla donazione del sangue

Successo al Parco Alessandro Ceccarelli per la nona edizione dell’iniziativa promossa da Fratres e “L’Arcobaleno di Ale”: numerosi cittadini hanno risposto all’appello dei volontari

di Fernanda De Nitto

Presso il parco Alessandro Ceccarelli è stata organizzata la nona edizione della “Festa della Mamma”, promossa dal Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno di Ale”.

Sono stati numerosi i donatori che dalle prime ore della mattina si sono recati presso il parco di Fiumicino con il comune obiettivo di donare amore, speranza e vita. Nonostante la giornata piuttosto uggiosa e dedicata ai vari eventi festivi e sociali, organizzati in tutto il territorio, vi è stata una buona risposta da parte della popolazione locale.

I volontari dell’Associazione di Fiumicino, al fine di facilitare la donazione presso l’autoemoteca, si sono occupati di tutti gli aspetti burocratici e sanitari offrendo, altresì, a tutti i partecipanti una gustosa colazione ed un caffè, a ringraziamento del prezioso gesto di generosità ed altruismo. A tutte le mamme è stato anche regalato un gadget della Fratres.

“Per il nono anno consecutivo organizziamo questa iniziativa in collaborazione con l’Associazione L’Arcobaleno di Ale, che ci supporta per tutti gli aspetti logistici e gestionali, mettendo a disposizione il parco di Via Giuseppe Moschini per l’evento – dichiara Roberta Zoppo, Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino Donatori Sangue – Vorrei porgere un caloroso ringraziamento a tutti i volontari e ai donatori che con grande cuore e sensibilità contribuiscono, con il loro sangue, a risolvere emergenze e curare malattie gravi”.

“La donazione è un vero e proprio atto d’amore nei confronti del prossimo, donando un futuro a tante persone che soffrono. Un plauso poi per Immacolata Mugnano e la sua associazione che annualmente ospita la nostra iniziativa dimostrandosi sempre attenta e sensibile rispetto alla tematica della donazione sangue” ha concluso Roberta Zoppo.