“Difendiamoci insieme”, a Fiumicino un percorso gratuito contro la violenza

Dal 2 ottobre incontri con avvocati, psicologi, Forze dell’Ordine e istruttori di autodifesa. L’iniziativa punta su prevenzione, sicurezza e consapevolezza, con appuntamenti dedicati anche agli studenti del territorio

Prevenire la violenza, imparare a riconoscere le situazioni di pericolo e rafforzare la consapevolezza personale. Sono questi gli obiettivi di “Difendiamoci insieme”, il progetto promosso dall’Associazione Donne per la Sicurezza ODV ETS, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, che prenderà il via il prossimo 2 ottobre.

L’iniziativa, completamente gratuita, nasce con l’obiettivo di diffondere una vera e propria cultura della sicurezza, rivolgendo particolare attenzione alle donne e ai più giovani.

Il percorso prevede una serie di incontri in programma presso il The Wow Shopping Center, dalle 18 alle 20, nelle giornate del 2, 9, 16, 23 e 29 ottobre e del 6, 20 e 27 novembre.

Agli appuntamenti prenderanno parte avvocati, psicologi, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e istruttori qualificati di autodifesa, chiamati a mettere a disposizione competenze ed esperienze diverse per fornire ai partecipanti strumenti concreti utili a riconoscere potenziali situazioni di rischio, prevenirle e affrontarle con maggiore preparazione e consapevolezza.

Un approccio multidisciplinare che affiancherà agli aspetti pratici dell’autodifesa anche quelli psicologici, giuridici e legati alla prevenzione, con l’obiettivo di aumentare la capacità di leggere tempestivamente segnali e circostanze potenzialmente pericolose.

Il progetto non si fermerà agli incontri autunnali. Nel mese di dicembre, infatti, “Difendiamoci insieme” entrerà anche negli istituti scolastici del territorio, con quattro appuntamenti previsti nelle giornate del 2, 9, 10 e 17 dicembre.

Un’estensione dell’iniziativa pensata per coinvolgere direttamente le nuove generazioni e promuovere fin dalla giovane età i valori del rispetto, della prevenzione e della sicurezza.

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione entro il 20 settembre 2026, scrivendo all’indirizzo e-mail difendiamociinsieme@gmail.com. La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita.