“Dentro il potere”, Mario Baccini presenta il suo libro a Villa Guglielmi

L’11 settembre a Fiumicino un confronto su politica, istituzioni e responsabilità di governo. Con l’autore dialogheranno Piero Schiavazzi, Enrico Michetti e Luciano D’Alfonso

Politica come servizio, responsabilità di governo e complessità delle decisioni pubbliche in una fase segnata da profondi cambiamenti geopolitici. Saranno questi alcuni dei temi al centro della presentazione di “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario”, il libro di Mario Baccini, edito da Gangemi Editore Inte rnational.

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre, alle 17.30, nella Sala Conferenze di Villa Guglielmi, a Fiumicino.

Il volume offre lo spunto per una riflessione sul ruolo della politica e sulle responsabilità di chi è chiamato ad amministrare e governare, in un contesto nazionale e internazionale nel quale le scelte pubbliche diventano sempre più complesse.

A sintetizzare il filo conduttore del libro è una convinzione che attraversa le pagine e l’esperienza politica dell’autore: “La politica rappresenta, prima di ogni altra cosa, una forma di servizio”.

A dialogare con Baccini saranno Piero Schiavazzi, giornalista vaticanista e docente universitario; Enrico Michetti, presidente della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana; e Luciano D’Alfonso, deputato del Partito Democratico.

Personalità ed esperienze differenti che contribuiranno ad ampliare il confronto sui temi del governo, delle istituzioni e del rapporto tra esercizio del potere, responsabilità politica e servizio alla collettività.

Il dibattito prenderà le mosse anche dall’esperienza personale e istituzionale raccontata nel volume da Mario Baccini, protagonista da anni della vita politica nazionale e, dal 2023, sindaco di Fiumicino.

La presentazione a Villa Guglielmi sarà quindi non soltanto l’occasione per conoscere più da vicino i contenuti del libro, ma anche un momento di confronto pubblico sul significato del governare oggi e sulle sfide che attendono politica e istituzioni.

L’incontro è aperto al pubblico.