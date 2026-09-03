Cadenze Letterarie, a Piazza Vittorio le “Ombre e Luci di un Cammino” di Dino Tropea

Il 9 settembre, nell’ambito di CineVillage Roma, una serata dedicata al libro, alla memoria e alla possibilità di ricominciare

Mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 19:30, nei Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio Emanuele II, Cadenze Letterarie proporrà un nuovo incontro a ingresso libero nel quale letteratura, dialogo, letture artistiche, musica dal vivo e arti visive si incontreranno intorno a un unico tema.

Al centro della serata ci sarà “Ombre e Luci di un Cammino” di Dino Tropea, pubblicato da Laura Capone Editore. Un libro attraversato da memoria, esperienze, cadute e ripartenze, dedicato anche alla memoria dell’artista Cristoforo Russo, scomparso prematuramente nel 2024.

Da queste pagine nascerà il confronto di Piazza Vittorio: non soltanto una presentazione del volume, ma un percorso intorno alle assenze, alle esperienze che trasformano, alla consapevolezza e alla possibilità di ricominciare.

A guidare il pubblico attraverso i diversi momenti della serata saranno Sergio Mingrone e Maria Grazia Imbimbo, chiamati a mantenere il filo tra il libro, gli interventi e i linguaggi artistici.

Sergio Mingrone accompagnerà il confronto mettendo in relazione i diversi passaggi dell’incontro e favorendo il dialogo tra i protagonisti.

Maria Grazia Imbimbo contribuirà alla conduzione e alla lettura dei temi dell’opera, accompagnando il pubblico nel passaggio dalla pagina alle riflessioni che il libro può generare.

Immacolata Savarese porterà il proprio contributo sui temi umani del racconto e parteciperà anche alla dimensione interpretativa della serata attraverso alcune letture tratte dall’opera.

Sonia Buscemi, psicologa, affronterà invece le risonanze emotive legate a memoria, perdita, cadute e ripartenze, offrendo una chiave di approfondimento coerente con il percorso umano raccontato nel libro.

Valentina Spagnolo, direttrice di Nuovaera Magazine, entrerà nel dialogo attraverso il rapporto tra parola e immagine e accompagnerà il maestro Salvatore Fazio nella presentazione dell’opera realizzata per l’occasione.

Cinque presenze con funzioni differenti, dunque, ma unite dalla stessa intenzione: trasformare il libro in uno spazio di confronto e non in una semplice successione di interventi.

Alla conversazione si affiancherà la voce di Francesca Stajano Briganti, attrice già presente nel percorso di Cadenze Letterarie, che interpreterà alcuni passaggi di Ombre e Luci di un Cammino. Accanto a lei, anche Immacolata Savarese porterà la parola scritta fuori dalla pagina attraverso la lettura.

Il loro contributo nasce da uno dei principi del format: un testo può essere spiegato, ma può anche essere ascoltato e percepito diversamente quando una voce gli restituisce ritmo, silenzi ed emozione.

La componente musicale sarà affidata a Melissa Nasti e la mamma Roberta, Le Nasti Girls, presenza già riconoscibile in diverse tappe di Cadenze Letterarie.

Il loro ruolo non sarà quello di creare un semplice intervallo musicale. I brani saranno inseriti nel percorso della serata e scelti in relazione alle atmosfere e ai temi affrontati.

È proprio questa relazione tra parola e musica ad aver caratterizzato le loro precedenti partecipazioni: la musica entra nel racconto e diventa un altro modo di interpretarne il contenuto.

Le arti visive saranno rappresentate dal maestro Salvatore Fazio, che ha accompagnato diverse tappe di Cadenze Letterarie con opere messe in relazione con i libri e con i temi affrontati.

Nel corso di questo percorso Fazio ha realizzato anche un’opera dedicata alla stessa Cadenze Letterarie, traducendo visivamente l’incontro fra letteratura, musica e arti.

A Piazza Vittorio presenterà un nuovo lavoro, intitolato anch’esso Ombre e Luci di un Cammino e creato appositamente per il libro di Dino Tropea. Sarà Valentina Spagnolo a dialogare con lui, accompagnando il pubblico nel passaggio dalla scrittura all’immagine e nel racconto di come suggestioni, emozioni e temi letterari possano diventare materia pittorica.

Anche in questo caso, quindi, l’opera non sarà una presenza decorativa sul palco, ma una vera interpretazione del libro attraverso un linguaggio differente. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, nella programmazione di CineVillage Roma.

L’arrivo di Cadenze Letterarie in questo spazio è stato possibile anche attraverso il dialogo con il regista Riccardo Ferrero, che ha aperto al progetto uno spazio all’interno della manifestazione romana.

Portare un libro in una piazza e in un contesto legato al cinema significa anche provare a raggiungere persone che normalmente non sceglierebbero una tradizionale presentazione letteraria.

Per una sera, dunque, Piazza Vittorio entrerà direttamente nel racconto, diventando il luogo nel quale libro, parola, psicologia, interpretazione, musica e pittura potranno incontrare la città.

La scelta dei Giardini Nicola Calipari avrà inoltre per Dino Tropea un significato personale, legato al ricordo della vicenda che seguì professionalmente nella notte del 4 marzo 2005. In una serata dedicata anche alla memoria e a ciò che rimane delle persone, il nome di Nicola Calipari acquisterà così una risonanza particolare, senza bisogno di retorica.

Mercoledì 9 settembre 2026 – ore 19:30

Piazza Vittorio Emanuele II – Giardini Nicola Calipari, Roma

Ingresso libero