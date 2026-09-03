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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 3 Settembre 2026

Isola Sacra, vasto incendio tra le abitazioni

Fiamme in un terreno tra via Foscolo Montini, via Condino e via Antoniol. Alta nube di fumo, intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Area bonificata, indagini della polizia giudiziaria sulle cause del rogo e sui materiali presenti

 

 

di Fernanda De Nitto

 

 

Un incendio di vaste dimensioni ha interessato nella mattinata di oggi un terreno sito tra Via Foscolo Montini, Via Condino e Via Gino Agostino Antoniol.

 

Le arterie interessate dal rogo, presenti nel tratto terminale di Via Passo Buole, sono caratterizzate da un’alta densità abitativa e residenziale.

 

Sul posto, proprio per evitare che le fiamme si propagassero con velocità, andando a lambire le abitazioni limitrofe al rogo, sono prontamente intervenuti i volontari della Protezione Civile dell’Associazione Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino e due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente provveduto a spegnere l’incendio, che sembra abbia riguardato un’area in stato di abbandono, dove erano presenti diversi materiali di risulta e rifiuti di vari genere, oltre che un canneto limitrofo.

 

Proprio per chiarire le cause del rogo e verificare la tipologia di materiali siti nel terreno è intervenuta la polizia giudiziaria che sta provvedendo ad effettuare le indagini del caso.

 

L’incendio che ha causato una notevole nube di fumo, visibile anche dalle zone circostanti, è stato in tarda mattinata totalmente domato e l’area bonificata e messa in sicurezza. Saranno le successive indagini a chiarire eventuali responsabilità.

 

(Foto di Umberto Serenelli)

 

 

 

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Tags
Incendio Vigili del Fuoco
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