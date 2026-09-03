Ligabue conquista l’aeroporto di Fiumicino: bagno di folla al Terminal 1

Il rocker emiliano accolto da centinaia di fan e dai lavoratori della comunità aeroportuale. Sui ledwall dello scalo l’anticipazione di una sorpresa in arrivo nei prossimi giorni

Bagno di folla ieri pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino per Luciano Ligabue, protagonista di un incontro speciale con i passeggeri dello scalo e con i lavoratori della comunità aeroportuale.

Accolto dal personale di Aeroporti di Roma e dall’Amministratore Delegato Marco Troncone, il cantautore emiliano si è fermato a lungo nella piazza del Terminal 1, dove centinaia di fan hanno potuto incontrarlo da vicino. Tra autografi, fotografie e selfie, Ligabue non si è sottratto all’entusiasmo del pubblico, regalando sorrisi e momenti di grande partecipazione.

A rendere ancora più particolare l’atmosfera, sui ledwall dello scalo romano è comparsa una scritta ispirata al nuovo singolo dell’artista, pubblicato pochi giorni fa: “ADR e Ligabue hanno Qualcosa per te…”.

Un messaggio che lascia presagire una novità destinata ai fan. Nei prossimi giorni, infatti, sarà svelata la sorpresa che Ligabue intende regalare al suo pubblico, proprio alla vigilia del tour autunnale che lo porterà nelle principali città italiane.

L’appuntamento a Fiumicino ha così trasformato per qualche ora il Terminal 1 in un grande punto d’incontro tra musica, viaggiatori e lavoratori aeroportuali, nell’attesa di scoprire cosa si nasconde dietro l’iniziativa annunciata dall’artista insieme ad Aeroporti di Roma.