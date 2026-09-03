Calcio Tavolo: Italia a Parigi per difendere sette titoli mondiali

Gli Azzurri impegnati nella FISTF World Cup 2026 dal 4 al 6 settembre allo Stade Charléty

di Dario Nottola

La Nazionale italiana di Calcio Tavolo è pronta per la FISTF World Cup 2026, il principale appuntamento internazionale della disciplina, in programma a Parigi dal 4 al 6 settembre. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della Federation of International Sports Table Football, sarà ospitata nella capitale francese presso lo Stade Charléty e prenderà ufficialmente il via venerdì 4 settembre con la cerimonia inaugurale, prima delle due giornate interamente dedicate alle competizioni.

Sabato 5 settembre saranno assegnati i titoli mondiali individuali nelle diverse categorie, mentre domenica 6 settembre sarà la volta delle competizioni riservate alle Nazionali. Una formula che porterà a Parigi i migliori interpreti internazionali del calcio tavolo e che vedrà l’Italia presentarsi con una delegazione numerosa, impegnata nelle categorie Open, Veteran, Women, Under 20, Under 16 e Under 12. Sette titoli mondiali da difendere dopo i successi del 2024

L’Italia arriverà in Francia forte dei risultati ottenuti nell’ultima edizione della World Cup, disputata nel 2024 a Tunbridge Wells, in Inghilterra, dove gli Azzurri conquistarono complessivamente quattro titoli mondiali nelle competizioni a squadre e tre in quelle individuali.

A livello di Nazionali, l’Italia è campione del mondo in carica nelle categorie Open, Veteran, Under 20 e Under 12. Quattro successi che chiameranno le rispettive rappresentative azzurre a difendere a Parigi i titoli conquistati due anni fa.

Particolare attenzione sarà naturalmente rivolta alla competizione Open a squadre, nella quale l’Italia arriverà in Francia con il titolo di campione del mondo in carica. Due anni fa, nell’edizione disputata a Royal Tunbridge Wells, la Nazionale azzurra conquistò infatti il titolo mondiale nella principale categoria a squadre. A Parigi l’obiettivo sarà dunque quello di provare a difendere il successo ottenuto nel 2024 e confermarsi ai vertici del movimento internazionale.

Tre sono invece i campioni mondiali individuali uscenti presenti nella delegazione italiana. Eleonora Buttitta difenderà il titolo conquistato nella categoria Women, mentre Matteo Esposito si presenterà a Parigi da campione del mondo Under 20 in carica. Francesco Manfredelli, vincitore nel 2024 del titolo mondiale Under 16, non potrà invece difendere il successo nella stessa categoria, essendo nel frattempo passato nell’Under 20, nella quale sarà impegnato in questa edizione della World Cup.

La delegazione italiana sarà presente in tutte le principali categorie previste dal programma mondiale. Nella categoria Open, per la competizione individuale sono stati convocati Saverio Bari, Luca Battista, Matteo Ciccarelli e Luca Colangelo. Per la competizione a squadre la composizione sarà invece differente: vestiranno la maglia azzurra Saverio Bari, Luca Battista, Matteo Ciccarelli, Filippo Cubeta, Leonardo Giudice e Stefano Buono, guidati dal commissario tecnico Marco Lamberti.

Conclusa la giornata dedicata ai tornei individuali, domenica 6 settembre sarà la volta delle competizioni a squadre, con l’Italia presente in tutte e sei le categorie e campione del mondo in carica in quattro di esse: Open, Veteran, Under 20 e Under 12. La Nazionale Open, chiamata a difendere il titolo mondiale conquistato due anni fa in Inghilterra, è stata inserita nel Gruppo 1 insieme a Francia, Germania e Ucraina.

La FISTF World Cup 2026 si aprirà dunque per l’Italia con un’eredità importante: sette titoli mondiali conquistati nel 2024, quattro a squadre e tre individuali. Da sabato 5 settembre il verdetto tornerà ai tavoli di gioco dello Stade Charléty, con gli Azzurri impegnati prima nella corsa ai titoli individuali e, ventiquattro ore più tardi, nelle competizioni riservate alle Nazionali.