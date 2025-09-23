Dal sogno di un bambino un’idea per tutta la città

Il sindaco Baccini accoglie con attenzione la lettera del giovane cittadino e promette di valutarne la realizzazione

Ascoltare la voce dei cittadini, grandi e piccoli, è un valore fondamentale per l’amministrazione. Nei giorni scorsi il giovane Giorgio, di 8 anni, ha scritto al sindaco per proporre la realizzazione di un percorso sicuro che colleghi i parchi del territorio (Clicca qui). Un gesto di attenzione verso la comunità e l’ambiente che ha suscitato la risposta diretta del primo cittadino, pronto a valutare l’idea con gli uffici competenti.

La risposta del Primo Cittadino, Mario Baccini

“Caro Giorgio, ho letto con grande attenzione e piacere la tua bellissima lettera. Ti ringrazio per avermi scritto e per aver condiviso con me il tuo desiderio di vedere realizzato un percorso che ti permetta di raggiungere, in sicurezza, dei luoghi dove poter giocare insieme ai tuoi amici.

Hai saputo esprimere in modo chiaro l’importanza di vivere a contatto con la natura e di poterlo fare in un ambiente adatto anche ai bambini. Prenderò in considerazione la tua proposta. Cercheremo di valutare la possibilità di realizzare un collegamento sicuro e accessibile tra Parco Da Vinci, le Vignole e Parco Leonardo, così come tu hai suggerito. Non so se sarà una cosa realizzabile in tempi brevi, ma posso assicurarti che ne parlerò con gli uffici e i dirigenti che si occupano di questo tipo di lavori, per valutare insieme a loro delle soluzioni possibili.

Ti ringrazio ancora per il tuo impegno e per l’amore che dimostri verso la tua città. Continua a coltivare le tue passioni e ad avere cura dell’ambiente che ti circonda: è un grande esempio per tutti. Ti invito al comune per conoscerci, insieme ai tuoi genitori, e per parlare della tua idea.

Un caro saluto a te e ai tuoi amici”.

Con la sua risposta, il sindaco rinnova l’impegno a costruire una città sempre più attenta alle esigenze dei cittadini e a valorizzare le idee che arrivano dalle nuove generazioni. L’ascolto e il dialogo restano la strada per progettare insieme una comunità più sicura e vivibile.