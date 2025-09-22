Richiesta di ciclopista ciclopedonale dalla zona Le Vignole a Parco Leonardo

Giorgio, un bambino di 8 anni, scrive al Sindaco Baccini

Sono una cittadina residente nel Comune di Fiumicino, zona Le Vignole madre di un bambino di otto anni che frequenta l’I.C. Grassi, in Parco Leonardo.

Scrivo per segnalare la mancanza di un servizio che ritengo essenziale per tutti i residenti: l’assenza di una CICLOVIA e di una CICLOPEDONALE che colleghi Le Vignole a Parco Leonardo. Questa carenza impedisce e rende pericoloso, quindi inopportuno che i ragazzi raggiungano a piedi o percorrano in bicicletta questo tratto di strada per raggiungere i luoghi di studio e la chiesa di S. Benedetto dove frequentano il catechismo.

Naturalmente questa difficoltà è estesa a chiunque desideri effettuare questo percorso, da qui la necessità di ricorrere costantemente ai mezzi di trasporto, personali o pubblici.

Questa condizione di ostacolo ed impedimento è stata rilevata da mio figlio Giorgio che ha sollecitato la scrittura di questa lettera al Sindaco, Mario Baccini, con un suo personale scritto, che allego (vedi immagine). Nella speranza che la nostra segnalazione venga accolta ed abbia un positivo riscontro a vantaggio di tutti i residenti, Ringraziamo il Signor Sindaco, augurando buon lavoro a tutta la Sua Amministrazione.

Lettera inviata da: Chiara D. C.

