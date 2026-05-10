Croce Rossa, weekend di eventi a Fiumicino tra solidarietà e sicurezza

Dalla fiaccolata nel centro storico alle esercitazioni in spiaggia: cittadini coinvolti nelle attività di prevenzione e primo soccorso

di Fernanda De Nitto

La Croce Rossa Italiana, Comitato locale di Fiumicino, per celebrare la Giornata Mondiale e Mezzaluna Rossa, ha organizzato un evento di sensibilizzazione presso il Lungomare della Salute, al fine di valorizzare il lavoro umanitario svolto dai volontari in tutto il territorio.

La giornata fu istituita in occasione dell’anniversario della nascita di Jean-Henri Dunant, fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa e premio Nobel per la pace, con l’obiettivo di riflettere sull’importanza della solidarietà, dell’aiuto umanitario e della protezione delle persone vulnerabili, in particolare durante i conflitti armati, calamità naturali ed emergenze sanitarie.

Le iniziative organizzate dal Comitato di Fiumicino hanno preso il via lo scorso venerdì 8 maggio con la fiaccolata tenutasi presso il centro storico, alla presenza del Sindaco Mario Baccini e dell’Assessore al Bilancio Vincenzo D’Intino, proprio per sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai valori universali dell’ente.

Nella giornata di domenica 10 maggio, dedicata alla festa della mamma, i volontari sono stati presenti presso il Lungomare della Salute con l’organizzazione di vari eventi di sensibilizzazione, dedicati in particolare alla sicurezza stradale e al primo soccorso. Presso la spiaggia libera sono state promosse attività di simulazione riguardanti manovre salvavita e metodi di intervento necessari per situazioni critiche e di soccorso.

I volontari hanno, anche, presentato i mezzi su due ruote della squadra, che li vedranno impegnati in particolare durante la stagione estiva al fine di intervenire tempestivamente, in casi di pericolo urgente, in zone dove le ambulanze hanno maggiori difficoltà ad arrivare, ad esempio per traffico o grandi eventi.

A salutare i volontari della Croce Rossa il consigliere comunale Paolo Calicchio, impegnato professionalmente come soccorritore in qualità di Vigile del Fuoco.

“Il Comitato di Fiumicino della Croce Rossa costituisce un importante punto di riferimento nel settore sociale e sanitario di tutto il territorio. La sua costante presenza nelle precarietà emergenti, nel sostegno alle fragilità e al soccorso è fondamentale per la Città e per tutti i suoi abitanti – afferma Paolo Calicchio – Lavorare nelle emergenze ti permette di essere uniti dal comune obiettivo di intervenire con tempestività nel salvataggio, nella tutela e nella salvaguardia di vite umane. Un plauso alla Croce Rossa e a tutti i suoi volontari perché attraverso la festa organizzata a Fiumicino si possa riconoscere l’impegno e il sacrificio di chi si prodiga quotidianamente per tutelare la dignità umana e promuovere la pace”.

La Presidente della Croce Rossa di Fiumicino, Daniela Tarantini, soddisfatta per l’evento organizzato presso il Lungomare della Salute ha dato appuntamento a tutti per la prossima domenica 17 maggio con l’iniziativa “Vivi sicuro – Villaggio della Salute e della Sicurezza” che si terrà presso il Parco Commerciale Da Vinci, dedicata alla prevenzione, alla sicurezza e alla promozione di stili di vita sani.