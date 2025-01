“Città Amica”, nelle scuole dell’infanzia comunali l’alfabetizzazione in lingua inglese

Picca: “Il progetto mira a sensibilizzare i più piccoli alla diversità linguistica e al rispetto per altre culture”

Dal 3 febbraio al via un nuovo capitolo del progetto “Città Amica”, con l’alfabetizzazione in lingua inglese per i bambini delle scuole dell’infanzia comunali, che lo scorso novembre aveva già visto l’inserimento dell’educazione motoria.

Le attività proposte sono pensate per offrire ai più piccoli, l’opportunità di entrare in contatto con una seconda lingua in modo naturale e divertente, stimolando la curiosità e l’interesse. Il progetto si inserisce in un percorso educativo che mira a sensibilizzare i più piccoli alla diversità linguistica e al rispetto per altre culture fin dalla prima infanzia.

“Le scuole dell’infanzia comunali intendono contribuire alla formazione di cittadini europei e globali, capaci di comunicare in un contesto internazionale e di abbracciare la ricchezza delle lingue e delle diverse culture del mondo” dichiara l’Assessore Monica Picca

