Cinema a 2,50 euro: torna “Lazio Terra di Cinema Days”

Dal 13 al 17 aprile biglietti scontati in 53 sale del Lazio, tra cui UCI Cinemas Parco Leonardo e Cineland Ostia

di Dario Nottola

Anche UCI Cinemas Parco Leonardo a Fiumicino e Cineland ad Ostia aderiscono all’iniziativa. Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto speciale a soli € 2,50.

Promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio, l’iniziativa coinvolge 53 sale cinematografiche per un totale di 274 schermi distribuiti sull’intero territorio regionale. Non solo le grandi città, ma anche realtà urbane di dimensioni più contenute e contesti periferici diventano protagonisti di un progetto che punta a rafforzare il legame tra il pubblico e la sala, valorizzando una rete capillare di cinema che rappresentano un presidio socio-culturale fondamentale.

“Lazio Terra di Cinema Days rappresenta un’occasione preziosa per vivere il grande schermo, ma anche una reale possibilità per famiglie e nuove generazioni, di avvicinarsi al mondo del cinema a costi ridotti – dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio – La Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, ha scelto di rimettere al centro il settore del cinema e dell’audiovisivo, attraverso una programmazione chiara e soprattutto con investimenti strutturali e continui. Una visione che riconosce il valore culturale, economico e occupazionale di questo comparto, pilastro fondamentale dell’identità e dello sviluppo regionale. Il Lazio è tra le regioni italiane che investe di più nel settore, mettendo a disposizione risorse attraverso bandi e avvisi pubblici che abbracciano l’intera filiera produttiva: dalla scrittura e sviluppo dei progetti, alla produzione, fino alla distribuzione e promozione delle opere. L’obiettivo è dare nuovo slancio a tutto il sistema, sostenendo creatività, innovazione e competitività, rafforzando il tessuto produttivo regionale e attrarre nuove produzioni sul territorio, affinché il Lazio continui a essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per cinema e audiovisivo. Un investimento che non è solo culturale, ma anche economico e sociale, capace di generare occupazione qualificata, valorizzare le professionalità esistenti e creare nuove opportunità per i giovani, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo sostenibile dell’intera regione”.

Le sale cinematografiche che hanno aderito all’iniziativa Lazio Terra di Cinema Days sono le seguenti: a Roma Adriano, Atlantic, Broadway, Don Bosco, Intrastevere, Multisala Lux, Odeon, The Screen (Ottavia), Tibur, Jolly, 4 Fontane, Eurcine, Nuovo Olimpia, Giulio Cesare, UCI Cinemas Roma Est, UCI Cinemas Porta di Roma, UCI Cinemas Luxe Maximo, UCI Cinemas Parco Leonardo Fiumicino, Alhambra, Eden, The Space Parco De Medici, The Space Moderno, Azzurro Scipioni e Cineland Ostia; a Latina Multisala Corso, Multisala Oxer e Multisala Supercinema 2.0; a Gaeta Ariston; a Frosinone Dream Cinema; a Frascati Politeama; a CivitavecchiaBuonarroti e Royal; ad Aprilia Lux Aprilia; ad Anzio Multisala Moderno e Astoria; a Trevignano Palma; a Sperlonga Augusto; a Monterotondo Cinemancini; a VetrallaExcelsior; a Rieti Moderno; a Guidonia The Space Guidonia; a Genzano di RomaMultisala Cynthianum; a VitorchianoCinetuscia Village; a Velletri Ambra Multiplex; a Ciampino Il Piccolissimo; a Nettuno Astoria Sotto le Stelle; a Tivoli Cinema Teatro Giuseppetti; a Terracina Multisala Rio; a San Felice Circeo Cinema Teatro Anna Magnani; a Tarquinia Etrusco; a Ladispoli Auditorium Massimo Freccia; a Ceprano Supercinema; a Colleferro Multisale Ariston.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale: www.lazioterradicinema.it

Nota bene: la promozione a 2,50€ è valida per tutti i film aderenti tranne eventi, anteprime e proiezioni 3D. I biglietti si possono acquistare anche online.