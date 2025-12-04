“Cena di Solidarietà – Un Natale per tutti” un abbraccio che unisce Fiumicino

In cento alla Cena di Solidarietà organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino per regalare un Natale più sereno a chi è solo o in difficoltà

di Fernanda De Nitto

Grande partecipazione alla “Cena di Solidarietà – Un Natale per tutti” organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino, tenutasi presso il “Tiber Roof 41°” di Via Torre Clementina.

Circa un centinaio di persone, tra volontari, simpatizzanti e sostenitori hanno aderito con entusiasmo alla serata di solidarietà e buona cucina, organizzata al fine di promuovere e finanziare i progetti della Comunità di Fiumicino in previsione delle festività natalizie, ormai imminenti.

“Grazie alla preziosa collaborazione del Tiber, che ospita la nostra iniziativa e ci favorisce nell’organizzazione della cena, mediante i fondi raccolti possiamo sostenere le nostre attività di solidarietà che riguardano in primis la realizzazione del Pranzo di Natale, che anche quest’anno si terrà presso la Parrocchia Stella Maris – dichiara Francesca Scambia, Responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino – Per la Comunità l’evento costituisce un importante esempio di accoglienza, divertimento e di amore nato per condividere insieme la gioia del Natale, abbattendo muri di solitudine e fragilità. Con le festività si incrementa anche la distribuzione dei pacchi alimentari natalizi, le feste negli istituti per anziani e la promozione di una importante iniziativa per il Capodanno”.

“La cena ci ha permesso di deliziarci con degli ottimi piatti egregiamente cucinati dal Tiber Roff 41°, coniugando la gradevolezza di un momento conviviale con la speranza per un mondo migliore, dove tutti insieme possiamo impegnarci nella ricerca della pace” ha concluso Francesca Scambia.

La Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino sono ormai oltre trent’anni che è presente sul territorio sostenendo degli importanti progetti sociali e di solidarietà che riguardano in particolare l’attenzione per gli ultimi, con l’assistenza agli anziani, alle persone fragili e bisognose, insieme con famiglie e giovani, impegnati in un profondo legame di fraternità.

Tutti coloro che sono interessati a collaborare con Sant’Egidio, sia per l’organizzazione del Pranzo di Natale, che per le altre attività promosse sul territorio, possono contattare la Comunità di Fiumicino alla seguente e-mail: santegidio.fiumicino@gmail.com