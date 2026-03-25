Carciofo bio protagonista al Paolo Baffi di Fiumicino

Tra cultura, nutrizione e sostenibilità, studenti e istituzioni insieme per valorizzare un simbolo del territorio

di Fernanda De Nitto

Il Biodistretto Etrusco Romano, insieme con il progetto “Tersa” del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, hanno organizzato presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino l’evento “Carciofo bio in festa”, nato per sensibilizzare studenti e docenti sulle proprietà e qualità dell’ortaggio.

Presenti all’evento, presso l’aula magna dell’Istituto Superiore di Fiumicino, alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado “Porto Romano” insieme a numerose classi del Paolo Baffi.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marzia Canali che ha ringraziato i presenti per la lodevole iniziativa. “Grazie a questo progetto i nostri studenti hanno reinterpretato il carciofo come esempio di cucina estetica tra tradizione, innovazione, benessere e salute – ha dichiarato la prof.ssa Canali – Grazie alle due realtà del Biodistretto Etrusco Romano e del progetto Tersa siamo riusciti ad organizzare questa importante giornata frutto di una rete solida tra istituzioni, scuola e mondo produttivo. L’evento ha permesso la conoscenza del carciofo attraverso una interessante prospettiva multidisciplinare”.

Per l’Amministrazione Comunale di Fiumicino era presente il Vice Sindaco Giovanna Onorati, insieme alla Presidente della Commissione consiliare Scuola Federica Cerulli e al consigliere Giuseppe Miccoli.

“Queste progettualità, dove è prevista la partecipazione delle scuole, sono molto importanti per la valorizzazione e promozione di una rete dinamica tra enti pubblici e privati, come ad esempio stanno facendo con tale iniziativa il Biodistretto Etrusco Romano e la Fondazione Anna Maria Catalano – ha dichiarato il Vice Sindaco Giovanna Onorati, nei saluti iniziali – Il nostro è un territorio di 220 Kmq dove le produzioni locali e, soprattutto, agricole sono un asset importante per la città, le quali per essere promosse necessitano di un sistema di collaborazioni strutturate volte alla valorizzazione dell’intera filiera, anche mediante tali eventi. I ragazzi sono essenziali per sostenere l’importanza del nostro territorio e per valorizzare la nostra cultura che è prevalentemente legata alla pesca e all’agricoltura” ha concluso Onorati.

Durante l’evento sono poi intervenuti alcuni importanti relatori, studiosi e professionisti, i quali hanno esaminato la tematica del carciofo sotto diversi aspetti. Il dott. Giorgio Fraschetti, archeologo e scrittore che ha approfondito il tema a partire dall’antichità romana dove era presente solo come cardo, mentre è citato in fonti documentate a partire dal Medioevo, con alcune illustrazioni.

La Prof.ssa Silvia Migliaccio, dell’Università La Sapienza di Roma, ha, invece, relazionato ai presenti del carciofo nell’arte mostrando diverse opere dove l’ortaggio è raffigurato in tutta la sua fierezza e fioritura. Il Prof. Luca Muzzioli, sempre della Sapienza di Roma, ha parlato specificatamente delle qualità nutrizionali del carciofo il quale è ricco di nutrienti, ad esempio, proteine, vitamine e sali minerali. Mentre il Prof. Stefano Poponi, dell’Università Tuscia di Viterbo, ha parlato dell’economia circolare applicata al carciofo.

Presente all’evento anche lo chef Alessandro Circiello, divulgatore di una cucina sana e sostenibile, che ha incentivato i presenti circa la scelta di prodotti sani e stagionali nella varietà della biodiversità nazionale.

La mattinata si è poi conclusa con la degustazione organizzata dagli studenti dell’alberghiero di Fiumicino, i quali hanno reinterpretato il carciofo in mille modi, tra ricette creative, tradizione e innovazione.