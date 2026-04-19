ASD Gin Angel Fiumicino, il karate che aiuta a crescere e vincere nella vita

La rubrica “Voci e volti della città” questa settimana parla di sport e formazione attraverso il karate e l’esperienza dell’ASD Gin Angel Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Nel proseguire l’appuntamento di “Voci e Volti della Città” questa settimana si parla di sport e, precisamente, di karate, con un approfondimento dedicato all’ASD Gin Angel Fiumicino, l’associazione sportiva presente nel territorio, che negli anni ha formato e cresciuto tantissime ragazze e ragazzi, divenuti con il tempo campioni nello sport e nella vita.

A guidare l’associazione, fondata nel 2008, Walter Maddonni, ex atleta del Centro Sportivo Carabinieri, atleta azzurro FIJLKAM, medaglia di bronzo al valore atletico del CONI, ex allenatore della nazionale universitaria, allenatore della rappresentativa regionale Lazio, cintura nera 6° DAN, istruttore MGA e cintura nera 1° DAN di Taekwondo.

La sua scuola di karate, presente in via Aldo Quarantotti, all’Isola Sacra, è un mix tra evoluzione e disciplina, dove vengono svolti allenamenti quotidiani per atleti e appassionati di sport di tutte le età. A che età si può iniziare a praticare il karate e cosa rappresenta la Gin Angel per gli atleti?

Presso la nostra associazione gli allievi più piccoli hanno 4 anni e non c’è limite di età per iniziare a praticare il karate quale combattimento sportivo. Sono circa cento i tesserati, dai bambini agli amatori over 35, e molti dei nostri atleti sono campioni di livello regionale e nazionale. La Gin Angel Fiumicino è una società affiliata alla FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, unica organizzazione riconosciuta dal CONI, tra le prime dieci società del Lazio, tra oltre duecento tesserate come scuole di karate. La maggior parte dei nostri campioni, residenti nel territorio di Fiumicino e nell’hinterland romano, partecipano a gare sia in Italia che all’estero, oltre che come rappresentanze regionali del Lazio.

Quali le caratteristiche del karate?

Il karate è uno sport da combattimento che incentiva la disciplina, lo sviluppo dell’autostima, la consapevolezza, il rispetto, l’educazione e la condivisione. A livello amatoriale, visto che può essere praticato da tutti, consta del più alto numero di atleti. Come sport permette di utilizzare braccia, gambe e le tecniche di proiezione a terra. Gli agonisti, ovviamente, necessitano di un’ottima preparazione atletica e tecnica, oltre che un importante adattamento mentale, rivolto sia al sacrificio sia alla consapevolezza su come affrontare le situazioni di gara, che molte volte possono essere estenuanti e intensive.

C’è stata un’evoluzione di tale sport negli anni?

Oggi il karate ha subito un’importante evoluzione, soprattutto per ciò che concerne gli aspetti scenografici delle competizioni internazionali. Chi è veramente interessato a conoscere da vicino tale disciplina sportiva, nella sua concretezza e realtà, è invitato a collegarsi al sito della World Karate Federation, per vedere combattimenti ad alto livello agonistico e professionistico. Il karate raccontato nei film, che, seppur leggendari per trama e ambientazioni, non rispecchiano i principi fondamentali della disciplina se non in maniera sceneggiata.

Presso la scuola di karate di Fiumicino vi sono tantissimi bambini appassionati di questo sport che mettono cuore e impegno in tutti gli allenamenti, seguiti dal maestro Maddonni e dai suoi collaboratori. Come si avvicina un bambino a tale disciplina sportiva?

Le bambine e i bambini vengono seguiti attraverso i programmi della scuola dello sport del MIUR con l’obiettivo di migliorare le capacità cognitive, coordinative e di concentrazione. L’avvicinamento al combattimento viene effettuato per step, cercando di far interessare i più piccoli a tale disciplina a piccoli passi. Il giovane atleta viene formato per offrirgli la completezza tecnica, mentale e fisica, con allenamenti costanti che partono dal gioco per arrivare alle regole del combattimento. I nostri giovani atleti sono per l’associazione un grande motivo di orgoglio per i successi che ottengono in competizioni nazionali e regionali.

L’ASD Gin Angel Fiumicino è una delle associazioni sportive del territorio che si distinguono per presenze in competizioni di alto livello. Quali i risultati raggiunti?

I nostri ragazzi partecipano a campionati italiani nelle varie categorie di età e di peso, superando le fasi preliminari regionali di qualificazione per poi accedere alla finale nazionale, dove si confrontano in media circa 40 atleti per categoria. Alle finali sono presenti società sportive provenienti da tutta Italia. Gli stessi atleti partecipano anche ai campionati italiani a squadre, e alcuni di loro, compresi i più piccolini di circa otto anni, hanno vinto varie competizioni, aggiudicandosi la medaglia d’oro.

Il karate è una disciplina che richiede impegno e sacrificio ma che permette anche di sviluppare una consapevolezza di sé e del mondo circostante, aperta a nuove sfide e progetti. Grazie all’ASD Gin Angel Fiumicino per far crescere giovani campioni attenti e preparati nella vita come nello sport. Per chi volesse conoscere da vicino le attività dell’associazione si può collegare alla pagina Instagram dell’organizzazione sportiva.